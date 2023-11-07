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Gündem Çöpte bulunan bebeğin 17 yaşındaki annesi tutuklandı!
Gündem

Çöpte bulunan bebeğin 17 yaşındaki annesi tutuklandı!

Yeniakit Publisher
2023-11-07 15:52:00 - 2023-11-07 16:11:01
Çöpte bulunan bebeğin 17 yaşındaki annesi tutuklandı!

Ailesinden gizli doğum yapıp çocuğunu çöp konteynerine atan 17 yaşındaki anne tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 2 Kasım’da Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde vatandaşlar tarafından çöp poşetine sarılı vaziyette, çöp konteynerinin yanına bırakılmış halde yeni doğan bebek bulundu. Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan, buradaki müdahalesinin ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edilen bebeğin, annesi olduğu değerlendirilen 17 yaşındaki genç kadın Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

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Bir süre Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 17 yaşındaki genç kadın, tedavisinin ardından adli makamlara sevk edildi. 17 yaşındaki genç kadın, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeni doğan bebeğin babası olduğu değerlendirilen bir kişi daha gözaltına alınmıştı. Yapılacak DNA testi sonucuna göre bebeğin babası olup olmadığı belirlenecek.


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Öte yandan bebeğin tedavi gördüğü Ankara’da entübe cihazından ayrılarak normal beslenmeye başlandı. Bebeğin, sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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