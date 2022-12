Çöplüğün üzerinde toprak olmadan tarım yapmaya başladı! Aldığı sonuç herkesi şaşkına çevirdi

Dünya nüfusu arttıkça, insanlık yeni tarım yöntemleri üzerinde çalışıyor. Ankara’da bir girişimci eski çöplük üzerine topraksız tarım tesisi kurdu. Topraksız tarıma elektrik ihtiyacı için geri dönüşüm tesisinden elde edilen enerji kullanırken toprak yerine de Hindistan cevizi kabukları dökülüyor.

Artan nüfus ve iklim değişikliğine bağlı olarak kuraklığın yaygınlaşmasıyla beraber insanlık yeni tarım yöntemleri üzerinde çalışıyor. O yöntemler arasında topraksız ve dikey tarım da bulunuyor. Her iki yöntemle de dünyanın her yerinde her bitkiyi yetiştirmek mümkün. TGRT Haber muhabiri Serkan Kılıç, yeni nesil tarımla ürünlerin nasıl üretildiğini araştırdı.

Dünya nüfusu 2050 yılında 9,7 milyar olacak. Nüfus artarken sınırlı tarım toprakları tükeniyor ve haliyle verim düşüyor. İnsanoğlu yeni tarım yöntemleri üzerinde çalışıyor. Özellikle son yıllarda gübre ve ilacın olmadığı topraksız tarım öne çıkıyor. Yeni Nesil Tarım Geliştiricisi Ali Rıza Öner, Ankara’da eski çöplüğün üzerine kurduğu topraksız tarım ile pek çok mahsul yetiştirdiklerini ve bunun için gerekli olan elektriği de geri dönüşüm tesisinden elde ettiklerini söyledi.

Ankara'da muz Hakkari'de çay yetiştirmek mümkün

“Topraksız tarım yaptığımız için verimi artırıyoruz” diyen Öner, topraksız tarımı şöyle anlattı: “Yüzde 90 civarında daha az su kullanıyoruz. Normal tarım yaptığınız zaman 2 aylık bir sezonda salatalık toplayabiliyorsunuz ama biz burada 8 ay salatalık toplayabiliyoruz. Ayrıca mineraller açısından daha zengin. Çölde ya da kuzey kutbunda olmanız fark etmez. Eğer iklimlendirme sisteminiz varsa dünyanın her yerinde her ürünü yetiştirebilirsiniz. Misal Ankara’da muz, Hakkari’de çay yetiştiriciliği yapabilirsiniz. Bununla beraber yetiştirdiğiniz ürünler tamamen organik olur” dedi.

Sığınaklarda tarım yapılabilir

Topraksız tarımda elektriğin önemli olduğunu belirten Öner, şunları söyledi: “Toprakta alınandan en az 10, 15 kat daha verimli bitki üretmek mümkün. Garajlarda apartmanların sığınaklarında metro duraklarında bu tür tarım yapmak mümkün. Geleneksel tarıma göre yüzde 95 daha su tasarrufu tanıyan bir yöntem. Yılda marulda 18 ürünü alınabiliyor.”

TGRT Haber