Çöplerin sergilendiği müze: Dönüşüm Müzesi

"Dönüşüm Müzesi", Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından atıkların sergilenmesi için kuruldu.

Müze, geri dönüştürülebilen atıkların ayrıştırılması ve geri kazandırılmasının iklim, çevre ve ekonomiye etkileri hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Şube Müdürü ve Çevre Mühendisi Fatih Kutbay, müze ve katı atık tesisi hakkında bilgi verdi:

“Biz belediyeler olarak atıkların toplanması, taşınması ve enerji elde edilmesi gibi olayların üstesinden geliyoruz. Ancak bir eksikliğimiz vardı o da atıkların kaynağının azaltılmasına yönelik. Bu müzeyi özellikle çocukların görebilmesi, sağdaki atık faaliyetlerinin azaltılmasına yönelik çalışmaları anlatmak için kurduk. Atıkların kontrolü ve düzenli depolanması faaliyetleri evimizden başlayan bir süreç."

Kutbay'ın verdiği bilgilere göre, müzeyi yaklaşık 7 bin öğrenci ziyaret etti. Müzedeki bazı materyaller öğrenciler tarafından atık malzemelerle yapıldı.

"Bu tesisimiz yaklaşık 10 yıl önce atık almaya başladı. Günlük olarak buraya toplamda 750 ton atık geliyor. Bu atıkları biz burada ayırıyoruz ve bunlardan bir de enerji üretimi elde ediyoruz."

Kaynak: İHA