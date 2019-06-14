0553 313 94 23

Copa America’da heyecan başlıyor

Brezilya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Copa America, Brezilya ile Bolivya arasındaki müsabaka ile başlayacak.

14 Haziran 2019 Cuma 13:36
Copa America’da heyecan başlıyor

Brezilya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Copa America, Brezilya ile Bolivya arasındaki müsabaka ile başlayacak. Karşılaşma TSİ 03.30’da başlayacak.


Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından organize edilen Copa America, Brezilya’nın ev sahipliğinde bu gece yarısı başlayacak ve 7 Temmuz’daki final karşılaşması ile sona erecek. Turnuvadaki müsabakalar Brezilya’nın 5 farklı şehrinde oynanacak. Brezilya, turnuvaya 1919, 1922, 1949 ve 1989 yıllarının ardından 5. kez ev sahiplik yapacak. Kupanın açılış maçında ev sahibi ekip Brezilya ile Bolivya TSİ 03.30’da karşı karşıya gelecek.



En çok Uruguay, en son Şili


Copa America’da 3 grupta 12 ülke mücadele edecek. Gruplarda ilk iki sıraya giren ekipler ile en iyi iki grup üçüncüsü son 8 takım arasına kalacak. Bu sene turnuvaya Katar ve Japonya’nın özel davetle katılacak. Uruguay, turnuvada 15 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım olarak dikkat çekiyor. Uruguay’ı 14 defa ile Arjantin ve 8 kez ile Brezilya takip ediyor. Son iki turnuvada ise Şili ipi göğüsleyen ülke olmuştu.



Türkiye’den 6 futbolcu


Turnuvada Türkiye’den de 6 futbolcu yer alacak. Uruguay’da Galatasaray’dan Fernando Muslera, Şili’de Beşiktaş’tan Gary Medel, Fenerbahçe’den Mauricio Isla ve Aytemiz Alanyaspor’dan Junior Fernandes, Ekvador’da Evkur Yeni Malatyaspor’dan Arturo Mina ve Peru’da Atiker Konyaspor’dan Paolo Hurtado turnuvada mücadele edecek.


Copa America’da gruplar ve yer alan ülkeler şöyle:



A Grubu: Brezilya, Bolivya, Venezuela, Peru


B Grubu: Arjantin, Kolombiya, Paraguay, Katar


C Grubu: Uruguay, Ekvador, Japonya, Şili

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 13:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Turanlı’ya güvenlik görevlilerinin sorunlarını aktardılar
    1. Turanlı’ya güvenlik görevlilerinin..
    2. Rahim sarkmasında 3 boyutlu robotik..
    3. "Halk nezdinde yargıya güven endeksi..
    4. Kurdereli’de mezuniyet coşkusu
    5. Mısırlı uzmanlar Bahreyn'deki..
    6. Oto hırsızı sevgililer güvenlik..
    7. Konuralp’de yüksek katlara ilişkin..
    8. Jandarmanın Doğu Karadeniz’de gururu..
    9. Marka değerini en çok artıran şirket..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da
    11. Polis Akademisi davasında ceza yağdı
    12. BM'den İdlib'e insani yardım
    13. Bingöl’de öldürülen dev yılan..
    14. Düzce Belediyesi zarar eden et..
    15. 730 okulda 188 bin 116 öğrenci..
    16. Jandarma 180’nci yılını kan bağışı..
    17. Aynı anda karaciğer nakli yapılan 5..
    18. Tırın taşıdığı dev mermer blok..
    19. Başkan Deniz’den eğitim yılının sona..
    20. BAKKA çalışanlarına takım çalışması..
    21. Sağlık Sen’den Hak-İş’in yürüyüşüne..
    22. Gaziantep Kolej Vakfı’nda karne coşkusu
    23. Evrim Karayel: "Hem yerli hem de..
    24. Musul Havalimanı restore edilecek
    25. Erzurum Valisi Okay Memiş: “İçimizde..
    26. Somali’deki Recep Tayyip Erdoğan..
    27. Polis Akademisi sorularının..
    28. Avcılar’da tahliye edilen binanın..
    29. Türk Yıldızları Isparta'da gösteri..
    30. Yatalak hasta, başarılı ameliyat..
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...