Copa America'da gruplar belli oldu - Katar ve Japonya'nın misafir ülke olarak katılacağı turnuva, Brezilya'da düzenlenecek



İSTANBUL (AA) - Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Copa America'da gruplar belli oldu. Güney Amerika kıtasındaki milli futbol takımlarını karşı karşıya getiren turnuva, 14 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Brezilya'da düzenlenecek. Katar ve Japonya'nın da misafir ülke olarak mücadelede edeceği kupada gruplar şöyle oluştu: A Grubu: Brezilya, Bolivya, Venezuela, Peru B Grubu: Arjantin, Kolombiya, Paraguay, Katar C Grubu: Uruguay, Ekvador, Japonya, Şili



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