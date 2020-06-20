  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çöp konteyneri yanında bulduğu kediyi sahiplendi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde çöp konteyneri yanında yaralı olarak bulunan sokak kedisi hayvan sever tarafından sahiplenildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 13:19:31 -
Çöp konteyneri yanında bulduğu kediyi sahiplendi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde çöp konteyneri yanında yaralı olarak bulunan sokak kedisi hayvan sever tarafından sahiplenildi.


Tavşanlı ilçesinde yaşayan iş makinesi operatörü Mehmet Demiryılmaz (42), Ulucami Mahallesinde çöp konteyneri yanında yaralı ve hasta bulduğu kedinin tedavisini üstlendi.


Kedinin çöp konteyneri yanında bitkin şekilde miyavlar halde bulduğunu söyleyen Mehmet Demiryılmaz, "Kediyi o şekilde kötü halde görünce onu orada bırakamazdım. Hemen aldım ve veterinere götürdüm. Veteriner gerekenleri yaptıktan sonra 10 günlük bakım şekli önerdi. Umarım yaşar. Daha önceden de yılbaşı gecesi soğukta kapıma gelen "Şero" adını verdiğim kediyi sahiplenmiş ve gerekli aşıları ile kartlarını çıkartmıştım. Şimdi o çok iyi ve yanımda umarım bu da iyileşir beraber yaşarız" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı