Continental ve Scania Türkiye iş birliğiyle daha güvenli bir sürüş deneyimi!

Premium lastik üreticisi ve teknoloji şirketi Continental, İsveç merkezli tır ve ticari araç üretici Scania’nın Türkiye distribütörü Doğuş Otomotiv ile iş birliğine gitti. Bu çerçevede Continental lastiklerle sipariş verilen Scania Dynamic ve Style model araçlar 1 yıl standart garantinin yanı sıra aynı süre içinde Continental’in genişletilmiş garanti programı Contisafe güvencesinde olacak. Contisafe güvencesi altına giren araçlarda lastiğin onarılamaz bir şekilde hasar görmesi durumunda, yeni lastik, hasarlı lastikte kalan diş derinliğine göre %100'e varan indirimle araç kullanıcısına sunulacak.

Bu iş birliği ile Continental ve Scania, müşterilerine daha güvenli ve ekonomik bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor. Continental marka ticari araç lastiklerinde geçerli olan genişletilmiş garanti programı Contisafe, lastiklerde oluşabilecek onarılamaz hasarlarda yeni lastiği daha uygun fiyatlarla temin ederek işletme maliyetlerinden tasarruf sağlıyor. ContinentaI'ın 19.5" ve 22.5" ebatlarındaki desenli ticari araç lastikleri için geçerli olan Contisafe’in avantajlarından faydalanmak için filo müşterilerinin Contisafe sistemine kayıt olmaları gerekiyor.

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