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Otomotiv Continental ve Scania Türkiye iş birliğiyle daha güvenli bir sürüş deneyimi!
Otomotiv

Continental ve Scania Türkiye iş birliğiyle daha güvenli bir sürüş deneyimi!

Yeniakit Publisher
2024-06-24 12:17:00 -
Continental ve Scania Türkiye iş birliğiyle daha güvenli bir sürüş deneyimi!

Continental ve Doğuş Otomotiv distribütörlüğünde Türkiye faaliyetlerini sürdüren Scania ile gerçekleştirdikleri iş birliği kapsamında müşterilerine daha güvenli ve tasarruflu bir sürüş deneyimi vadediyor. İş birliği kapsamında Scania Dynamic ve Style model araç alımında standart olarak gelen Continental lastikler, Continental’in genişletilmiş garanti programı Contisafe’e dahil oluyor.

Premium lastik üreticisi ve teknoloji şirketi Continental, İsveç merkezli tır ve ticari araç üretici Scania’nın Türkiye distribütörü Doğuş Otomotiv ile iş birliğine gitti. Bu çerçevede Continental lastiklerle sipariş verilen Scania Dynamic ve Style model araçlar 1 yıl standart garantinin yanı sıra aynı süre içinde Continental’in genişletilmiş garanti  programı Contisafe güvencesinde olacak. Contisafe güvencesi altına giren araçlarda lastiğin onarılamaz bir şekilde hasar görmesi durumunda, yeni lastik, hasarlı lastikte kalan diş derinliğine göre %100'e varan indirimle araç kullanıcısına sunulacak. 

Bu iş birliği ile Continental ve Scania, müşterilerine daha güvenli ve ekonomik bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor. Continental marka ticari araç lastiklerinde geçerli olan genişletilmiş garanti programı Contisafe, lastiklerde oluşabilecek onarılamaz hasarlarda yeni lastiği daha uygun fiyatlarla temin ederek işletme maliyetlerinden tasarruf sağlıyor. ContinentaI'ın 19.5" ve 22.5" ebatlarındaki desenli ticari araç lastikleri için geçerli olan Contisafe’in avantajlarından faydalanmak için filo müşterilerinin Contisafe sistemine kayıt olmaları gerekiyor.

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