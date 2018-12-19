Comolli ile Ersun Yanal arasında gerilim! "O transferi istemiyorum"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’dan Damien Comolli’ye ilk veto geldi...

Fransız sportif direktörün Betis’te oynayan Tonny Sanabria için yaptığı görüşmeleri durdurması için yönetime rapor verdi. Ersun Yanal, geçen sezonu diz sakatlığı yüzünden sadece 18 maçta oynayarak geçirebilen bu sezonda da 11 maç sonunda hiç gol atamayan Paraguaylı golcü için görüşmelerin kesilmesini istedi.

Yanal'dan Comolli'ye bir veto daha

Ersun Yanal’ın devre arası kampı için Damien Comolli’nin istediği İspanya veya Dubai’de kamp yapma fikrini de veto ettiği ve tüm dünya takımlarının idmanlarını yaptığı Antalya’da devre arası kampının yapılması için yönetime bir rapor sunduğu da gelen bilgiler arasında.

Erzurumspor maçı sonrasında, “Oynatacağım oyunun temposu için gerekli olan altyapıyı hazırlamak zorundayız” diyen Yanal’ın devre arasında ciddi bir yükleme yapacağı ise yine gelen bilgiler arasında.

(Fotospor)