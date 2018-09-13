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Comolli: İçimizi acıtan karardı

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, Harun Tekin, Jailson ve Yassine Benzia'nın imza töreninde açıklamalarda bulundu.

13 Eylül 2018 Perşembe 13:17
Comolli: İçimizi acıtan karardı

Comolli; "Dirar kadro dışı değil, TFF'ye verdiğimiz 28 kişilik kadronun içerisinde yer alıyor. Cocu'nun ilk tercihi olmayabilir ancak hala bizim kadromuzda yer alan bir futbolcu. Ozan ve Kameni için ise bunlar tamamen futbol kararları. Bizim için çok zorlayıcı, içimizi acıtan kararlar oldu, onlar için de çok zor, bizim de çok zor. Yabancı sayısındaki değişiklikler, milli takımda bir günde başarı elde etmeye yol açmaz. Bu kararlar uzun vadeli projeleri içerir, daha akılı davranmak gerekir. En üst seviyede kararlar alıp, alt yapıda bir şey yapmazsanız zaten değişim olmaz, bizim şu anda Fenerbahçe'de yapmak istediklerimiz de zaten bu. Yabancı sınırı için elimizde bir bilgi yok, böyle bir değişiklik olacaksa bizi çok önceden bilgilendirilmeliydiler. Kısa bir süre önce de kulübümüze TFF tarafından bir yazı geldi; U21 Ligi önümüzdeki sezon olmayacak. Bu yazıdan önce TFF ile aramızda bir diyalog olmadı, bir fikir alışverişimiz bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

"LILLE'DEN TELEFON GELDİ VE..."

Yeni transferleri yorumlayan Comolli; "Lille'den telefon geldi ve hangi oyuncuyu istersiniz dediler. Ben de Yassine Benzia dedim, ama onu alamayacağımızı düşünüyordum. Kiralayabileceklerini söylediler. 16 yaşından beri onu tanıyorum, son gün önümüze çıkan harika bir fırsattı. Harun transferi de bizim için öncelikti, finansal kaynakları nasıl üreteceğimizi düşündük, planladık. Finansal kaynaklar elimize geçtiği zaman da Harun transferini hiç tereddüt etmeden gerçekleştirdik. Jailson transferi de bizim için fırsat transferiydi ve bizim için odaklandığımız bir bölge değildi. Transferin son günü Josef için o kadar para verilip transferin olacağını hiç düşünmedik ve Josef'in ardından da kendi aramızda yaptığımız toplantılarda transfer yapmamız gerektiği fikri oldu. Gremio çok büyük bir kulüp ve Jailson'u oradan çekip aldık, bizim için büyük bir yatırım, çok kıymetli bir oyuncu" şeklinde konuştu.

TOLGA CİĞERCİ NEDEN YOK?

Tolga Ciğerci'nin neden basın toplantısına katılmadığı sorusu üzerine Comolli, "Tolga Ciğerci Almanya'da tedavisini görüyor. Galatasaray'da oynadığı dönemde Almanya'da tedavi başlamıştı ve şu anda da devam ediyor, sağlık ekibimizin kontrolünde. Her gün sağlık raporlarını alıyoruz, inceliyoruz ve önümüzdeki günlerde de sağlık ekibimizden biri Almanya'ya giderek Tolga Ciğerci'nin yanında olacak" dedi.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 13:17
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