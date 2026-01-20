Como'da Diego Carlos rüzgarı: Fenerbahçe'den gitti, İtalya'yı sallıyor!

Yaz transfer döneminde yabancı kontenjanı ve performans eleştirileri nedeniyle Fenerbahçe'den Serie A ekibi Como'ya kiralanan Diego Carlos, Çizme'de kariyer zirvelerinden birini yaşıyor. Cesc Fabregas'ın yönetimindeki Como'da savunmanın lideri haline gelen 32 yaşındaki deneyimli stoper, son oynanan Lazio maçındaki istatistikleriyle parmak ısırttı.

Fenerbahçe, geçen sezon ara transfer döneminde Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Diego Carlos'u yaz transfer döneminde Como'ya kiralık olarak gönderdi.

COMO'DA KENDİSİNİ KANITLADI

Fenerbahçe'de sadece 5 maçta süre bulan ve oynadığı maçlarda performansı tartışılan Brezilyalı savunma oyuncusu, İtalya'da Como formasıyla ise kendisini kanıtladı.

Como'da başarılı bir performans ortaya koyan Carlos, son oynanan ve deplasmanda 3-0 kazanılan Lazio maçında da öne çıkan isimlerden biri olmayı başardı.

MAÇIN EN İYİSİ OLDU

Diego Carlos, Lazio deplasmanında 3-0 ile kazanılan maçta 5 kez topu uzaklaştırdı ve bu alanda maçın en iyisi oldu.

Deneyimli stoper, İtalya Serie A'da Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Cesc Fabregas'ın ekibi Como'nun önemli bir parçası olmayı başardı.

COMO'DAN TEKLİF HAZIRLIĞI

Como, 32 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin ise bu performansının ardından Diego Carlos'un geleceği konusunda vereceği karar büyük bir merakla bekleniyor.

Diego Carlos, satın alma opsiyonu olmadan kiralandığı Como'da şu ana kadar 15 maçta süre buldu ve bu maçların 13'üne ilk 11'de başladı.

