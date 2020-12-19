Çölyak hastalığı nedir?
Bebeklerde hastalığın belirtileri ek gıdalara başladıktan sonra ilk tahıl ürünlerini aldıklarında ortaya çıkan çölyak hastalığı nedir? Neden olur? Belirtileri nelerdir? Konularını haberimizde bulabilirsiniz.
Çölyak hastalığı belirtileri! Çölyak hastalığı neden olur? Çölyak hastalığı tedavisi nasıl olur?
Çölyak hastalığı nedir?
Çölyak hastalığı gluten adlı proteine karşı vücudun geliştirdiği bir alerji ve hassasiyettir. Buğday, Arpa, Çavdar ve Yulaf gibi gluten içeren tahılları tüketmek, çölyak hastaları için imkansızdır. Çölyak hastalığının neden olduğu konusunda araştırmalar halen sürmektedir. Henüz tam olarak bilinmemesine karşın birçok araştırma da mevcuttur. Bilim adamlarına göre, genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonu çölyak hastalığını tetiklemektedir. Çölyak hastalığının ilerlemesinde en büyük etken genetik faktörlerdir. Kaynak: Çölyak hastalığı nedir? Neden olur? Belirtileri nelerdir?
Çölyak hastalığı belirtileri
2 yaş altı çocuklarda, çölyak hastalığı belirtileri;
Kusma
Kronik ishal
Karında şişlik
Gelişme geriliği
İştahsızlık
Kas erimesi
2 yaşından büyük çocuklarda ise;
İshal
Kabızlık
Kilo kaybı
Sinirlilik
Kısa boy
Ergenlikte gecikme
Dikkat eksikliği / hiperaktivite, öğrenme güçlükleri, baş ağrısı, kas koordinasyon eksikliği ve epilepsi nöbeti gibi nörolojik belirtiler görülebilir.