Çölyak hastalığı belirtileri! Çölyak hastalığı neden olur? Çölyak hastalığı tedavisi nasıl olur?

Çölyak hastalığı nedir?

Çölyak hastalığı gluten adlı proteine karşı vücudun geliştirdiği bir alerji ve hassasiyettir. Buğday, Arpa, Çavdar ve Yulaf gibi gluten içeren tahılları tüketmek, çölyak hastaları için imkansızdır. Çölyak hastalığının neden olduğu konusunda araştırmalar halen sürmektedir. Henüz tam olarak bilinmemesine karşın birçok araştırma da mevcuttur. Bilim adamlarına göre, genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonu çölyak hastalığını tetiklemektedir. Çölyak hastalığının ilerlemesinde en büyük etken genetik faktörlerdir. Kaynak: Çölyak hastalığı nedir? Neden olur? Belirtileri nelerdir?

Çölyak hastalığı belirtileri

2 yaş altı çocuklarda, çölyak hastalığı belirtileri;

Kusma

Kronik ishal

Karında şişlik

Gelişme geriliği

İştahsızlık

Kas erimesi

2 yaşından büyük çocuklarda ise;

İshal

Kabızlık

Kilo kaybı

Sinirlilik

Kısa boy

Ergenlikte gecikme

Dikkat eksikliği / hiperaktivite, öğrenme güçlükleri, baş ağrısı, kas koordinasyon eksikliği ve epilepsi nöbeti gibi nörolojik belirtiler görülebilir.