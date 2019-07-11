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Çölyak hastalarına destek

Kilis Belediyesi veİl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle Çölyak hastalarına destek toplantısı yapıldı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:38
Çölyak hastalarına destek

Kilis Belediyesi veİl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle Çölyak hastalarına destek toplantısı yapıldı.


Kilis Belediyesi veİl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle ile birlikte Çölyak hastalarına yönelik Glütensiz Yaşam’a destek amacıyla amacıyla bir toplantı yapıldı. Kilis il Sağlık Müdürlüğünden Kronik Birim Diyetisyeni Fatih Satılmış, Kilis Belediyesi Gıda Bankasından Mustafa Baydın ve Kilis Belediyesi Meclis üyesi Erdal Avcı Çölyak hastalarına katkıda bulunarak bilgi alışverişinde bulundu.


Ayrıca Kilis Belediyesi Gıda Bankası olarak Çölyak hastalarına maddi durum şartı aranmaksızın her ay düzenli bir şekilde vermiş olduğumuz makarna, un, şehriyeoluşan kuru gıda yardım attırılarak yapılacak.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:38
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