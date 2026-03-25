Çölün Ortasında Korkutan Doğa Olayı: "Kasırga Koridoru" Orta Doğu'ya İlerliyor!
Çölün Ortasında Korkutan Doğa Olayı: "Kasırga Koridoru" Orta Doğu’ya İlerliyor!

Yücel Kaya
Çölün Ortasında Korkutan Doğa Olayı: "Kasırga Koridoru" Orta Doğu'ya İlerliyor!

Arap Yarımadası ve Körfez bölgesi, tarihte eşine az rastlanır, gizemli ve bir o kadar da ürkütücü bir hava sisteminin pençesine düşmek üzere. Meteoroloji uzmanlarının "Kasırga Koridoru" (Tornado Alley) olarak adlandırdığı ve genellikle ABD’nin iç kesimlerinde görülen yıkıcı fırtına sisteminin bir benzeri, şimdi Orta Doğu semalarını karanlığa boğmaya hazırlanıyor.

Perşembe günü etkisini artırması beklenen bu nadir sistem; yıkıcı rüzgarlar, dev dolu taneleri ve uçsuz bucaksız çöllerde görmeye alışık olunmayan hortum riskini de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, bazı bölgelerin sadece üç gün içerisinde bir yıllık toplam yağış miktarını alabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor. Çölün derinliklerinde devasa sel yataklarının oluşması ve coğrafyanın şekil değiştirmesi bekleniyor.

Umman’da Can Kayıpları Artıyor, Bölge Teyakkuzda

Bu gizemli doğa olayının öncü sarsıntıları Umman’da acı yüzünü gösterdi. Musendem vilayetinde sele kapılan bir kadının hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 7’ye yükseldi. Yetkililer, aralarında bir çocuğun da bulunduğu kurbanların yanı sıra, onlarca kişinin sel sularından son anda kurtarıldığını açıkladı.

Fırtınanın rotası üzerindeki ülkelerde hayat adeta durma noktasına geldi:

  • MISIR: Eğitim Bakanlığı, çarşamba ve perşembe günleri ülke genelinde eğitime ara verdi.
  • BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE): Dubai başta olmak üzere tüm ülkede fırtına ve toz bulutu alarmı verildi; halka dere yataklarından uzak durma çağrısı yapıldı.
  • SUUDİ ARABİSTAN: Riyad ve doğu bölgelerinde şiddetli yağış beklentisiyle Sivil Savunma İdaresi en üst düzey uyarıyı yayımladı.
  • IRAK VE SURİYE: Saatte 80 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar nedeniyle Irak’ta Vasit ve Kerkük’te okullar tatil edildi. Suriye’de ise halkın elektrik direkleri ve ağaç altlarından uzak durması istendi.

Gökyüzündeki Bu Değişimin Sırrı Ne?

Bölge halkı, alışılagelmişin dışındaki bu hava olayını endişeyle takip ediyor. Çölün ortasında beliren hortum riski ve gökyüzünün rengini değiştiren bu devasa sistem, bölgedeki dengeleri altüst etmiş durumda. Uzmanlar, Perşembe ve Cuma günlerinin kritik olduğunu vurgularken, "gizemli fırtınanın" ardında bırakacağı hasarın boyutu şimdiden korkutuyor.

Gökçeada ve Bozcaada’ya fırtına engeli! Tüm feribot seferleri durduruldu
Gökçeada ve Bozcaada’ya fırtına engeli! Tüm feribot seferleri durduruldu

Yaşam

Gökçeada ve Bozcaada’ya fırtına engeli! Tüm feribot seferleri durduruldu

İstanbul için kritik uyarı
İstanbul için kritik uyarı

Gündem

İstanbul için kritik uyarı

Kuzey Ege’de fırtına kabusu: Feribot seferleri iptal edildi
Kuzey Ege’de fırtına kabusu: Feribot seferleri iptal edildi

Yaşam

Kuzey Ege’de fırtına kabusu: Feribot seferleri iptal edildi

