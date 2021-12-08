Coleslaw salata tarifi, nasıl yapılır?
Evinizde kolayca yapabileceğiniz, coleslaw salatası tarifi için gerekenler..
Coleslaw Salatasını bu tarifle kolaylıkla yapabileceksiniz.
Coleslaw salata tarifi nasıl yapılır?
Malzemeler
- Orta boy lahananın çeyreği
- 2 orta boy havuç
- 3-4 yemek kaşığı haşlanmış mısır
- 1 tutam ince kıyılmış dereotu
Sos malzemesi
- İsteğe bağlı 1 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı elma sirkesi
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı limon suyu
- 4 yemek kaşığı dolusu mayonez
- 2 yemek kaşığı dolusu yoğurt susuz yerinden
Yapılışı
Lahanayı ince ince kıyalım geniş bir kaba alalım. Havucu rendeleyip ekleyelim. İnce kıydığımız dereotunu mısırı ekleyelim. Sos malzemelerini bir kapta iyice karıştıralım. Sosu lahanalı karışıma ekleyip iyice karıştıralım. Servis tabağına alalım.