Çölaşan tutuştu! Yine salyalarını akıttı… Saadet'i övdü Bahçeli’ye sövdü!

yeniakit.com.tr Kendince 24 Haziran seçimlerini değerlendiren Emin Çölaşan, hakaret dolu bir yazı kaleme aldı.

Muhalif partilerin yaptığı ittifakın kendileri için bir umut olduğunu söyleyen Çölaşan, bu ittifakın korunması gerektiğini belirtti. AK Parti’nin seçimleri kaybedeceği rüyasını gören sözde yazar, MHP lideri Bahçeli’ye akıl almaz bir hakaret etti. İşte Çölaşan’ın bugünkü yazsısının ilgili bölümleri:

(…) CHP, Saadet, İYİParti ve Demokrat Parti arasında seçim ittifakı bugün yarın kurulmak üzere.

Bu durum, AKP ile MHP arasında kurulmuş olan yapay ittifakı resmen çatırdatır.

Bu yüzden korkuyorlar.

Bu yüzden panikteler…

Çünkü iktidarı ve aynı zamanda cumhurbaşkanlığı makamını da yitirdikleri anda hem AKP bitecektir, hem de onun kurtarıcı melekliğine, bastonluğuna soyunan MHP ayvayı yiyecektir.

(…) AKP 16 yıldan bu yana iktidar.

İktidar olmanın sağladığı olanaklarla yaşayıp gittiler.

Muhalefete düştüğü anda neler olacağını düşünebiliyor musunuz!

Büyük panik yaşayacaklar zira bir sürü dosya açılacak ve her birinden mutlaka hesap sorulacak.

(…) Hiçbir yeni iktidar seçimden sonra şunu söyleme hakkına sahip olmayacaktır:

“Seçim bitti, biz kazandık ama geçmişin hesabını sormayacağız. Onları kamu vicdanı zaten mahkûm etmiştir. Biz işimize bakalım!..”

Yok canım kardeşim, kimse kusura bakmasın ama son 16 yıldan bu yana yaşadıklarımız, öyle hafif değildir.

Hesabın yargı önünde sorulması gerekir.

AKP-MHP ortaklığı, ama özellikle de AKP işte bunun paniğini yaşıyor.

HÜKÜMETİN MÜJDELERİNE “AVANTA” DEDİ

Şimdi devlet kesesinden, tam da seçim öncesinde sağa sola dağıtılan avantalar işte bunun göstergesi.

Bu avanta kararlarını bugüne kadar, 16 yıldan bu yana almayanların jetonu şimdi düşmüş durumda çünkü bu kez pabucun pahalı olduğunu, işin şakası kalmadığını görmeye başladılar.

CHP – İYİParti – Saadet – Demokrat Parti ittifakına bir çatlak girmediği sürece, bu iş çok olumlu olmuştur ve inanıyorum ki filmin sonu iyi bitecektir.

Yeter ki birbirlerine karşı küçük siyasi çıkar oyunlarına başvurmasınlar, saygıyı elden bırakmasınlar, milyonlarca vatandaşımızın umudu olmayı korusunlar.

Burada en önemli rolün CHP ile İYİ Parti'ye düşeceğini de şimdiden belirteyim.

BAHÇELİ’YE AKIL ALMAZ HAKARET

Bakınız Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ dün neler diyordu:

“Dört benzemezlerin kurduğu bu ittifak zoraki nikah gibidir. Türkiye'nin önünü kesme, Erdoğan düşmanlarının bir araya gelme ittifakıdır!”

Kendileri Bay Devlet Bahçeli'yi kucağa oturtup ittifak kurarken iyi!..

Ama başkaları kurduğu takdirde kötü!

Sen bu işe girişirsen başkaları da girişir kardeşim.

Yapılan budur ve bunun adına Türkçemizde “Kısasa kısas” denir. (...)"