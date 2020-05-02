Çölaşan, koronavirüsten ölenlerin cenazeleri üzerinden siyaset yapmaya kalktı

yeniakit.com.tr Salgın hastalıklarla ilgili açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı, alınacak bütün bu tedbirlere rağmen cenaze yıkandığı ve usulünce kefenlendiği takdirde bu hastalığın başkalarına da sirayet etme tehlikesi varsa, uzaktan cenaze üzerine su tutularak veya serpilerek yıkama işleminin yapılabileceğini bildirmişti.

Bunun üzerine Konya Büyükşehir Belediyesi, salgında sağlığa uygun cenaze yıkamak amacıyla ‘Cenaze Yıkama-Kefenleme-Dezenfeksiyon Sistemi’ni hayata geçirdi. Diyanet ve tıp uzmanlarının görüşleri alınıp, test edilen sistem ile cenazelerin İslami usullere uygun şekilde el değmeden yıkanarak kefenleneceği bildirildi.

Cenazeler üzerinden bile siyaset yaptı!

Dini 'çağlar öncesinde' kalmış zanneden Sözcü yazarı Emin Çölaşan ise, bugün yayınlanan yazısında, cenaze yıkama makinesi üzerinden cahilliğini sergiledi, naaşları siyasete alet etti.

Sistemin şimdilik Konya'da bir hastanede kurulduğunu yazan Çölaşan, Diyanet'in onayının alındığını belirttiği halde, "Bu makine ile cenaze yıkama olayının dinimizin kurallarına uygun olup olmadığını ben bilemiyorum" şeklinde sözler sarf ederek Diyanet'i itibarsızlaştırmaya çalıştı.

"CHP'liler yapsaydı kıyameti koparırlardı"

"Bunu CHP'lilerden biri yapsaydı 'ölümüze saygısızlık ediyorlar' diye kıyameti koparırlardı" iddiasında bulunan Çölaşan, "Ama iş Konya olunca suskun kalmaya elleri mahkum" şeklinde akla zarar ifadelerde bulundu.

Diyanet ne demişti?

Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama yapmış, açıklamada hastalığın bulaşma riskine karşı uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda gerekli koruyucu tedbirler alındıktan sonra cenazenin usulüne uygun bir şekilde yıkanıp kefenlenmesi ve defnedilmesi gerektiğine işaret edilerek şunlar kaydedilmişti:

"Alınacak bütün bu tedbirlere rağmen cenaze yıkandığı ve usulünce kefenlendiği takdirde bu hastalığın başkalarına da sirayet etme tehlikesi varsa, uzaktan cenaze üzerine su tutularak veya serpilerek yıkama işlemi gerçekleştirilir. Bu uygulamanın da riskli olduğu durumlarda yetkililerin de talimatlarına uyularak koruyucu kıyafetlerle cenazeye teyemmüm aldırılır. Cenazeye teyemmüm yaptırılmasının da hastalığın bulaşması açısından riskli olduğu hallerde zaruret sebebiyle teyemmüm de terk edilir ve o haliyle namazı kılınarak defni sağlanır.

Cenazelerin, geleneksel yöntemle açılan kabre kefenle defnedilmesinin de riskli olduğu durumlarda, ceset torbası veya tabutla defnedilmesi de caizdir. Zaruretten kaynaklanan bütün bu uygulamalarda Müslüman kardeşimize karşı son dini vazifemizi yaptığımız bilinci ile hareket edilmelidir."