Çoklu prizle evi barkı kül etmek işten değil

Bunun önüne geçmek için evinizdeki elektrikli aletlerin voltajlarına dikkat etmeniz gerekiyor. Bazıları oldukça riskli olabiliyorlar.

Soğuk havalarda elektrikli ısıtıcıların değerlerini hiç düşünmeden yükseltebiliyoruz.

Evinizi ısıttıkları gibi prizleri de ısıtabiliyorlar. Voltaj değerleri yüksekse tehlike arz edebiliyorlar.

Onun için elektronik aletlerinizin ne kadar enerji tükettiğini ve gerek çoklu prizlerin gerekse de uzatma kablolarının bu enerjinin ne kadarını kaldırabileceğini iyice inceleyin.

UZATA UZATA TEHLİKE!

Evinde yangın alarmı bulunanların da alarmları kontrol ettirmeleri gerekiyor. Çıkan birçok yangında yangın alarmlarının çalışmadığı biliniyor. Evlerimizdeki elektrikli aletlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Konutlardaki yetersiz priz sayısı ya da olan prizlerin eşyaların arkasında kalması sonucu, birçok kişi olan prizleri uzatma kablolarıyla ve çoklu prizlerle çoğalarak kullanıyor ve bu prizlere aşırı yüklenme tehlikesi ortaya çıkıyor. Bu riskin üzerine bir de ucuz ve kalitesiz çoklu prizler ve uzatma kabloları eklenince evlerimizdeki tehlike büyüyor.

AŞIRI YÜKLENME YANGIN ÇIKARABİLİR

Bir prize 'en fazla kaç adet elektrlikli alet bağlanabileceğine' dikkat edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, aksi takdirde bu prizlerde meydana gelecek aşırı ısınmanın kolayca yangına sebebiyet verebileceği uyarısında bulunuyor.

Kaliteli uzatma kabloları ve çoklu prizlerin üzerinde maksimum kaç watt'a kadar kullanılabileceğinin yazılır.

Buna bilhassa dikkat etmelisiniz.

Günümüzde bu prizlerin standart olarak 3000-3500 Watt gücünde bir akıma göre olması gerekiyor.

Bazı aletlerin tek başına 2000-2500 Watt harcadığı düşünülürse, benzer aletlerden birden fazlasının tek bir çoklu prize bağlanmasının tehlikeleri ortaya çıkıyor.

ÇOKLU PRİZLERİ BİRBİRİNE BAĞLAMAYIN

Uzmanların dikkat çektiği bir başka tehlike de evlerde çoklu prizlerin ve uzatma kablolarını birbirine bağlamak.



Kablolar birbirine eklendikçe toplam enerji kapasitesinin artar. Ortaya çıkan bu yüksek kapasiteyi en sondaki duvardaki priz taşıyamaz.

Böylesi durumlarda duvardaki prize takılmış ilk çoklu prizde de aşırı ısınma ihtimali yüksektir.

Hele hele bu çoklu prizlerin görüntü kirliliği yapmasın diye mobilyaların arkalarına saklanmaması gerek..

UCUZ MALLARA KAÇMAYIN

Ucuz ürün, çıkardığı bir yangınla evinizi barkınızı kül edebilir. Piyasada pek çok ucuz ve yeterince güvenli olmayan ürün dolaşıyor.

Çoğunda yeterince koruma sigortası olmayan bu ucuz kablo ve prizler, olması gerekenden daha ince olduklarından enerji taşıma kapasiteleri sanılandan çok daha düşük olabiliyor ve konutlarımızdaki gizli tehlikeyi büyütüyor.