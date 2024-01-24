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Aktüel Çöken binanın altında kalan operatörün cansız bedenine ulaşıldı
Aktüel

Çöken binanın altında kalan operatörün cansız bedenine ulaşıldı

Yeniakit Publisher
2024-01-24 19:49:00 - 2024-01-24 19:54:22
Çöken binanın altında kalan operatörün cansız bedenine ulaşıldı

Kahramanmaraş’ta depremde ağır hasar alan binanın yıkımı sırasında çöken binanın altında kalan operatörün cansız bedenine ulaşılırken, hamile eşi gözyaşlarına boğuldu.

Dulkadiroğlu ilçesi Dulkadiroğlu Mahallesi’nde, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir binanın yıkımı sırasında iş makinesi operatörü Muhammet Gök (30) çöken binanın enkazı altında kaldı.

Olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu ulaşılan Gök’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Gök’ün hamile eşi Remziye Gök (28) ise ağıtlar yakarak gözyaşlarına boğuldu. Gök’ün cansız bedeni ise morga kaldırıldı. Polis yıkımla ilgili inceleme başlattı. Gök’ün bir çocuğunun olduğu, eşinin de hamile olduğu öğrenildi.


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