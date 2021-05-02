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Siyaset Çok tehlikeli provokasyon: CHP'li Serra Kadıgil'den 'Gezi birleştirir' mesajı!
Siyaset

Çok tehlikeli provokasyon: CHP'li Serra Kadıgil'den 'Gezi birleştirir' mesajı!

TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın 'İktidar, size sesleniyorum. Gezi birleşirse başınıza bela olur' şeklindeki skandal sözlerinden sonra sahneye bu kez de CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil çıktı. CHP'li Kadıgil, sosyal medya paylaşımında 'Gezi birleştirir' diyerek provokatif ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 23:06:00 -
Çok tehlikeli provokasyon: CHP'li Serra Kadıgil'den 'Gezi birleştirir' mesajı!

 Yeniakit.com.tr 

Önceki gün Halk Tv yayınında konuşan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, skandal ifadeler kullanarak, iktidarı Gezi ile tehdit etmişti. Erkan Baş'tan sonra bu kez de sahneye CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil çıktı.

Sosyal medyada tehlikeli provokasyon!

Twitterde 'Gezi Birleştirir' hashtagh'i ile yapılan paylaşımlara katkıda bulunan CHP'li Kadıgil, çok çirkin ifadelerle AK Parti'yi hedef aldı. "İcazetsiz tuvalete bile gidemeyenler milyonlarca insanın hür iradesiyle meydanlara çıkıp zulme direnmesini anlamaz, anlayamaz." diyen Kadıgil, şöyle devam etti:

"Gezi’ye ille bi 'başgan' arayanlar boşa uğraşıyor. İster ayrı ayrı ister hep birden yargılayın. Sonuç değişmez. Gezi biziz. Hepimiziz."

Erkan Baş önce Gezi'yi güzellemişti

Halk Tv canlı yayınında konuşan TİP Genel Başkanı Erkan Baş da, şunları söylemişti:

"Bu iktidarın hayattaki en büyük korkusu Gezi'ydi. Ben direniş boyunca o parktaydım. Gezi, benim hayal ettiğim Türkiye'nin yaşanmış biçimiydi. Orada para yoktu. Ast-üst ilişkisi yoktu. Lebaleb doluydu park. Her görüşten farklı inançlara sahip insanlar orada yan yanaydılar."

Ardından iktidarı tehdit etmişti!

"İktidar Gezi'ye siz bölünemezsiniz, birleşin' dedi. Bakın bu başınıza bela olur. İktidar, size sesleniyorum. Gezi birleşirse başınıza bela olur."

TİP'li Erkan Baş'tan skandal tehdit: Gezi birleşirse başınıza bela olur
TİP'li Erkan Baş'tan skandal tehdit: Gezi birleşirse başınıza bela olur

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TİP'li Erkan Baş'tan skandal tehdit: Gezi birleşirse başınıza bela olur

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