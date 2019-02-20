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Çok tartışılmıştı! Meclis'te komisyon kuruldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, hayvanlara uygulanan şiddet ve kötü muamele olaylarının incelenerek bu olayların önlenmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:10
Çok tartışılmıştı! Meclis'te komisyon kuruldu

TBMM Genel Kurulunda, hayvanlara uygulanan şiddet ve kötü muamele olaylarının incelenerek bu olayların önlenmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:10
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