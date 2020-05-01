Çok tartışılacak sözler! 'ABD nükleer silah kullanacak'

Araştırmacı Yazar Murat Akan’ın Hayat Yayınları’ndan çıkan “Kıyamet Planı” isimli kitabında çok tartışılacak bir iddia ortaya atıldı.

Kitaba göre şayet ABD kesin olarak küresel üstünlüğünü kaybettiğine kanaat getirirse, tıpkı Hiroşima ve Nagazaki'ye yaptığı gibi belirlediği bir hedefe karşı yeniden nükleer silaha başvuracak. Bu iddiasını Amerika'nın Operation Plan (OPLAN 8010) isimli gizli nükleer savaş planına dayandıran yazar Murat Akan, olası nükleer hedefler arasında ise İran ve Kuzey Kore'nin olduğunu söyledi.

ABD'nin 2003 yılına kadar nükleer savaş planının öncelikli hedefinin Sovyetler Birliği (Rusya) ve Çin olduğunu vurgulayan Akan; 11 Eylül saldırıları sonrasında ise bu listeye Kuzey Kore, İran, Irak, Suriye ve Libya'nın eklendiğine dikkat çekti. Akan, “Irak, Suriye ve Libya'yı kolayca parçaladıkları için nükleer silaha başvurma ihtiyacı duymadılar. Ancak İran ve Kuzey Kore hala OPLAN'ın hedefinde. ABD'nin küresel hegemonyasını kaybettiğinde nükleer silaha başvuracağı Neo-Conların 2000 yılında hazırladığı ve ABD'nin 2002 yılında resmi strateji belgesi olarak kabul ettiği ‘ABD Savunmasının Yeniden İnşası' isimli raporda var” dedi.

ABD'nin küresel jandarmalık rolünü Japonya'ya attığı iki Atom Bombasıyla elde ettiğini, bugün ise nükleer silah ve iklim değişiklikleriyle ilgili antlaşmalardan birer birer çekildiğini belirten Murat Akan, dünya genelinde Nobel ödüllü 17 nükleer bilimcinin, nükleer bir felaketi sembolize eden “Kıyamet Günü Saati”ni de 20 saniye ileriye aldığına vurgu yaptı. Nükleer kaynaklı olası bir büyük felakete işaret eden “Kıyamet Günü Saati”nin kadranı, 2019 için “00.00'a 100 saniye” kalaya ayarlanmıştı. (beyazgazete)