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Yerel Çok şaşıracaksınız: Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu!
Yerel

Çok şaşıracaksınız: Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu!

Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 10,2 dereceyle Bolu'da ölçüldü.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 13:19:00 -
Çok şaşıracaksınız: Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu!

Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 10,2 dereceyle Bolu'da ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1700 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, bu gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda Kartalkaya Kayak Merkezi'nde hava sıcaklığı sıfırın altında 10,2 derece olarak kaydedildi.

Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri sıfırın altında 10 derece ile Rize Çamlıhemşin Palovit Yaylası olurken, üçüncü yeri ise sıfırın altında 9,8 derece ile Kastamonu Ilgaz Kayak Merkezi ve Rize İkizdere Ovit mevkisi oldu.

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