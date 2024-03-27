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Gündem Çok şaşıracaksınız... Türkiye’de böyle bir şey nasıl olur? Belde sakini binlerce kişi artık ezan sesini duymak istiyor: Ezan sesine hasretler
Gündem

Çok şaşıracaksınız... Türkiye’de böyle bir şey nasıl olur? Belde sakini binlerce kişi artık ezan sesini duymak istiyor: Ezan sesine hasretler

Yeniakit Publisher
2024-03-27 17:39:00 -
Çok şaşıracaksınız... Türkiye’de böyle bir şey nasıl olur? Belde sakini binlerce kişi artık ezan sesini duymak istiyor: Ezan sesine hasretler

Milas Meşelik Mahallesi’ne bağlı binlerce kişinin yaşadığı Meşelik ezan sesine hasret...

 

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Meşelik Mahallesi Kuyucak Mevkiinde yaşayan Yıldırım Turan, Müslüman bir ülkede Ramazan ayında ezan sesine hasret yaşadıklarını belirtti. Milas ve Bodrum arasında kalan ancak coğrafi olarak Milas ilçesine bağlı bulunan Meşelik Mahallesi Kuyucak Mevkii’nde yüzlerce ev binlerce kişinin yaşadığını belirten çevre sakinleri Başta Milas Müftülüğü ve Milas Belediyesi olmak üzere çalmadık kapı bırakmamalarına rağmen Ramazan ayında bile ezan sesine hasret yaşadıklarını kaydettiler.

Köydeki sosyal ve dini hayatın olumsuz etkilendiğini belirten Yıldırım Turan ve diğer köy sakinleri, Müftülük ve Milas Belediyesi’ne defalarca başvurduklarını ancak herhangi bir olumlu yanıt alamadıklarını dile getirdi. Müslüman bir ülkede yaşamalarına rağmen ezan sesine hasret kaldıklarını belirten köyün bazı sakinleri, “Bu talebimizin karşılanması bu kadar zor olmamalı. Cami istesek hemen inşa etmek kolay olmayabilir. Bizim istediğimiz en azından bir ezan sesi. Her ne kadar takvimde namaz vakitleri, sahur ve iftar vakitleri belirtilse de kendi öz yurdumuzda ezan sesine hasret yaşamak çok garip bir durum. Cenaze duyurularından da haberimiz olmuyor. Ezan ve sela sesi gelmediği için adeta toplum olarak bir araya da gelemediğimiz gibi toplumsal dayanışma da yok oluyor” diyerek mahallelerinde ezan sesinin tekrar duyulur hale getirilmesini istediler.

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Yorumlar

Milli

İkame ettiğiniz yere cami yaptirmamislar ezan istiyorlar
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