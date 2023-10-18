Çok şaşıracaksınız! TBF Başkanı Türkoğlu Milli Takım'da oynamak istemeyen sporcunun ismini verdi
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, NBA'de forma giyen Cedi Osman'ın Milli Takım'da oynamak istemediğini açıkladı.
Türkiye Sigorta, Basketbol Süper Ligi'nin yeni isim sponsoru oldu. Sponsorluk anlaşmasının ardından TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, soruları yanıtladı.
Başkan Türkoğlu, NBA'de San Antoino Spurs forması giyen Cedi Osman'ın A Milli Takım'da forma giymek istemediğini açıkladı.
"Cedi Osman yazın bizimle görüştü" diyen Türkoğlu, "Bizim yanımıza gelip, milli takımda oynamak istemediğini söyledi. Biz de o süreçten sonra kimseyi buraya zorla getirmeyiz. Hiçbir sakatlığı olmayıp, milli takımda neden oynamak istemediklerini onlara sormak gerek." ifadelerini kullandı. Kaynak: NTVSpor
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