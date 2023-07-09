Çok kötü haber! Türk matbaa şirketi ne yaptıysa olmadı, iflas etmek zorunda kaldı

Milli Gazete'de yer alan habere göre, İstanbul merkezli faaliyet gösteren İksel Basım Yayın için iflasın açılmasına karar verildi. Küresel ve iç piyasa ekonomik darboğazdan çıkamayan dev firmalar başta olmak üzere orta veya küçük ölçekli işletmeler bir bir iflas ediyor veya konkordato talebinde bulunuyor.

Kağıt, ambalaj, matbaa sektöründe faaliyet gösteren İstanbul Kağıthane merkezli İksel Basım Yayın için iflas açıldı. 2008 yılında kurulan şirket iflastan dönemedi.

2017 yılında sermayesini 250 bin TL’den 430 bin TL’ye çıkaran İksel Basım Yayın yaşadığı ekonomik problemler sonrası iflasa sürüklendi.

İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi İksel Basım Yayın şirketi için iflasın açılmasına karar verdi. Mahkeme alacaklara ilişkin karar verdi.

Alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazlar 15 gün içinde iflas dairesinin olduğu yerdeki Ticaret Mahkemesinde sıraya ilişkin itirazların ise 7 gün içinde şikayet yolu ile icra mahkemesine dava konusu edebilecek.

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