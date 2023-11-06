Çok konuşulacak görüşme: ABD Bakanı Yellen, Çin Başbakan Yardımcısı Hı ile bir arada olacak! Kritik temas

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile 9-10 Kasım'da New York'ta görüşecek. Görüşmede yetkililerin ekonomik ve küresel zorlukları müzakere etmesi bekleniyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile 9-10 Kasım'da San Francisco'da görüşmelerde bulunacak. Görüşme, dünyanın en büyük 2 ekonomisi arasında normalleşmeye giden önemli bir adım olarak görülüyor.

Yellen ve He'nin ekonomik gelişmeler ve küresel görünüm hakkında görüş alışverişinde bulunacağı belirtildi.

Yellen Washington Post'ta kaleme aldığı makalede 2 ülke arasındaki diplomasinin, ilişkileri stabilize etmek ve temel konularda ilerleme sağlamak üzerine tasarlandığını belirtti. Yellen, "Bu hafta mevkidaşımla piyasa dışı araçların büyük ölçekli kullanımı, pazara erişim önündeki engeller ve Çin'deki ABD'li firmalara karşı zorlayıcı eylemleri de dahil olmak üzere Pekin'in adil olmayan ekonomik uygulamalarına ilişkin ciddi endişelerimiz hakkında görüşeceğim." ifadelerini kullandı.

2 lider daha önce de bir araya gelmiş, diplomatik ilişkileri yeniden kurma ve ekonomik alanlarda diyaloğu sürdürme konusunda görüşmelerde bulunmuştu. Yellen Temmuz ayında Çin'i ilk kez Bakan olarak ziyaret etmiş ve He ile görüşmelerde bulunmuştu.

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Yellen ve diğer ABD'li yetkililerinin bu sene Çin'e gerçekleştirdikleri ziyaretler ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Washington ziyaretinin ardından Asya Pasifik Ekonomik İş Birliği Örgütü (APEC) zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Jinping görüşmelerde bulunması bekleniyor.