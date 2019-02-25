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"Çok iyi bir takım uyumu yakaladık"

- Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal: "Ligde kalma yarışında ikinci yarıdaki çıkışımız moral bulmamızı sağladı ama henüz hiçbir şeyi başarmış değiliz"- "Biz kendimizi biliyoruz. Basamakları yavaş yavaş çıkmaya çalışıyoruz"

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:05
"Çok iyi bir takım uyumu yakaladık"


RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, yakaladıkları çıkışın kümede kalma yarışında biraz olsun rahatlamalarına sebep olduğunu söyledi.

Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in ikinci yarısının çok çekişmeli geçtiğini, ilk yarıyı üst sıralarda tamamlayan bazı takımların da ateş çemberine yaklaştığını belirtti.

Çaykur Rizespor olarak ilk yarıyı 12 puan ile son sırada tamamladıklarını hatırlatan Kartal, "İkinci yarıda yeni transferlerimizle birlikte çok iyi bir takım uyumu yakaladık. Birlik ve bütünlükle, ikinci yarıda çıktığımız 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak 16 puan toplamayı başardık. Ligde kalma yarışında ikinci yarıdaki çıkışımız moral bulmamızı sağladı ama henüz hiçbir şeyi başarmış değiliz. Alt sıralardaki takımların kazanması, yukarıdaki takımların kaybetmesiyle yarış daha da zorlaştı." diye konuştu.

Küme düşme hattıyla aralarında 4 puanlık fark olduğunu aktaran Kartal, "Düşme hattının üzerinde olmak moral veriyor." ifadesini kullandı.


- "Çok dikkatli olmak zorundayız"


İlk yarıdaki olumsuz tabloyu biraz olsun düzelttiklerini dile getiren Kartal, şöyle devam etti:

"Sezon sonuna kadar çok çekişme olacak. Biz kendimizi biliyoruz. Basamakları yavaş yavaş çıkmaya çalışıyoruz. Ligde her takımın gücü birbirine yakın. Lig 7.'si ile küme düşme hattı arasındaki fark 8 puana geriledi. Üç puanlık sistemde kolay kolay kimse pes etmeyecektir. Çok dikkatli olmak zorundayız."

Kartal, Süper Lig'in 24. haftasında konuk olacakları Fenerbahçe karşısında zor bir müsabakaya çıkacaklarına da değinerek, hafta boyunca yapacakları çalışmaların maçın kaderini belirleyeceğini, bu karşılaşma için konuşmanın erken olduğunu sözlerine ekledi.


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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 13:05
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