Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları kimler? | BKM Mutfak 2. kuşak kadrosu

Yeniden seyirciyle buluşan fenomen skeç programı Çok Güzel Hareket Bunlar'ın yeni oyuncularının kim olduğu merak ediliyor. Ayşegül Yılmaz, Batuhan Soyaslan, Atakan Çelik, Begüm Çağla Taşkın, Cihan Talay, Ecem Sena Bayır... Peki, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları kimler? İşte BKM Mutfak 2. kuşak kadrosu...

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları kimler?

Kanal D’nin eğlence ve kahkaha dolu programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 bugün ikinci bölümüyle evlerinize konuk oluyor. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları kimler? Yılmaz Erdoğan ve BKM Mutfak katkılarıyla Kanal D ekranlarına gelen kahkaha tufanı ÇGHB 2 yeni oyuncu kadrosu ile merak uyandırıyor.

Atakan Çelik kimdir?

Atakan Çelik 1990 yılında İstanbul'un Beşiktaş ilçesinden dünyaya geldi. Tiyatro Avare'de oyunlarda rol aldı.

Yılmaz Erdoğan hem yazdığı hem oynadığı Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminin kadrosunda Asım Noyan'ın (Yılmaz Erdoğan) damadı olarak rol aldı. Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli komedi programının 2. kuşak oyuncuları arasında yer alıyor. BKM ekibinde yer alan oyuncu, BKM Mutfak‘da gösteriler yapmaya devam ediyor.

Ayşegül Yılmaz kimdir?

13.12.1994 Zonguldak doğumluyum. Aslen Artvin Hopalıyım. Nerelisin diye sorduklarında mutlaka bunuda söylerim.

Kız meslek lisesi grafik tasarım ve fotoğrafçılık mezunuyum. Aslında sanatı olan merakım ilkokul yıllarıma dayanır. İlkokulda dansöz olmaya karar vermiştim. Olay oyunculuğun nasıl evirildi hatırlamıyorum ama iyiki de evirilmiş. Liseden mezun olduktan sonra bir sene Kastamonu Üniversitesi'nde Grafik Tasarımı okudum Ama aklım Zonguldak Belediye Kültür Merkezi'nde yer aldığım oyunlarda , çalışmalarda kaldı ve ailemden habersiz sınavlara girdim. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü kazandım.

Okurken her oyuncu adayı gibi bir sürü seçmeye girdim ve ilk işim BKM yapımı Deliha filmi gelin karakteridir.Okuldan mezun olduktan sonra İstanbul'da kalmak için garson olmak adına yanıp tutuşan bir oyuncuydum. Yine bir gün “kesin burada olmayacak “ diye girdiğim BKM Mutfak seçmesini kazandım. Önünden geçerken bile heyecanlandığım yerde olduğum için çok mutluyum, böyle bir ailede olduğum için çok şanslı hissediyorum.

Eda Nur Hancı kimdir?

23 Ocak 1996'da İstanbul'da doğdum. Liseyi, Terakki Vakfı Okulları Şişli Terakki Lisesi'nde 1 yıl İngilizce hazırlıkla okudum bu sırada biraz Almanca da öğrendim. Lisenin başında dilimi geliştirmek için Kanada ve Amerika'da kaldım. Döndüğümde, tüm okul hayatım boyunca amatörce yaptığım oyunculuğu daha profesyonel bir zeminde ilerletmek istediğimi fark ettim. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde temel oyunculuk eğitimi almaya başladım. Eğitimden sonra aynı kurumun bünyesinde tiyatro oyunlarında rol aldım. Sonra, çevremdeki herkes ‘oyuncu olacak bu yaa, kesin konservatuar okur' derken Galatasaray Üniversitesi Felsefe bölümünü kazandım. Okulun dili de Fransızca olunca 1 yıl daha hazırlık okumuş oldum.

Böyle eğitimimi uzata uzata giderken, oyun çevirileri yapmaya başladım. Hatta kendi çevirdiğim oyunda oynama fırsatı buldum ya da kendi oynadığım oyunu çevirdim, artık siz nereden bakarsanız… Bu sırada doğaçlama tiyatro yaptım ve kısa süre Youtube'ta bir kanalda metin yazarı olarak çalıştım. Dilleri toparlarsak İngilizcem çok iyi, Fransızcam iyi ve çat pat denecek bir de Almancam var. He bir de Latince ve Eski Yunanca okuyabiliyorum ama ne işime yarayacak henüz bir fikrim yok… En çok beni anlatan şeyler; okumak, izlemek ve sonra bunları birleştirip oynamak. Seyahat etmeyi de aşırı severim, bütçem ve zamanım oldukça atom karınca gibi seyahat ederim. Şimdi geldiik en güzel kısma; bu oluşumun parçası olma kısmına. ..Bir arkadaşımın aracılığıyla BKM Mutfak'ın oyuncu seçmesinden haberdar olup başvuru yaptım ve biiir sürü elemeden geçerek Çok Güzel Hareketler 2. Kuşak ekibine dahil oldum. Sevgili ustam ve ekip arkadaşlarımla yapacaklarım için şimdiden çok kocaman heyecanlıyım!

Hamza Yazıcı kimdir?

1992 ‘de İstanbul’da doğdum. Biraz aksi, biraz tehlikeliyim. Oyunculuğu seçmenin sebebi bizde ata sporu olmasıdır. Zamanında saraylarda taklalar olsun, portakal döndürmece olsun… Kanımız da var yani. 2008’ den bu yana usta çırak ilişkisiylen harmanlandım.

Hilmi Deler kimdir?

16 Nisan 1994’te Sakarya'da doğdum.Trakya Üniversitesi Ekonometri Mezunuyum.2010-2012 Yılları arasında Tiyatro Ti’den Temel Oyunculuk Eğitimi aldım.Seviyorum.. Bunun için hep mücadele etmek zorunda kaldım. İnsanların yapma başaramazsın dediği şeyler hep ilgimi çekti… Benim için en uygun mesleğin oyunculuk olduğunu düşünüyorum. İnşallah yanılmıyorumdur..İlkokul Yıllarımdan beri okul müsamerelerinde başlayan bu tutkum Lise ve Üniversitede de devam etti. Ekonometri okumama rağmen 4 sene Düşünce Edebiyat ve Tiyatro Klübünde (DÜŞET) Çeşitli oyunlar yazıp oynadım. Okulun bitmesi ile bir TV programına internet üzerinden başvurdum ve kısa filmlerde oynadım. Daha sonra çocuk oyunlarında çalıştım. 2016 yılının sonunda BKM Mutfak'ta doğaçlama ligine katıldım Geçici Tiyatro olarak sezonu birinci bitirdik. Daha sonra BKM Mutfak Altyapı ekibine girip skeç yazıp oynamaya başladık. Son olarak Ustamızla ÇGH 2. Kuşak ekibine girdim. Bu kadar.

Batuhan Soyaslan kimdir?

İstanbulun, Fatih ilçesinde 25 Mayıs 1992'de doğdum. Mevlana İlköğretim Okulu'nda ilköğretim ve ortaöğretimimimi tamamladıktan sonra, liseyi Şişli Anadolu Lisesi'nde okudum. Tiyatroya 9. sınıfta başladım. Tiyatroya o kadar çok bağlandım, o kadar çok sevdim ki; üniversiteyi Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği’nde okudum. Şu anda da yüksek lisans yapıyorum. Yine çevre mühendisliği… Alaylıyım ve bundan gurur duyuyorum. Oyunculuk benim için; olamadıklarıma, benden bir şeyler katarak hayat verme çabası. Hayatın renk yelpazesi, heyecanı… Anandan babandan veya etraftan çekinip de söyleyemediklerini, ustanın öğretileri doğrultusunda aktarma biçimi. Daha önceleri lisede tiyatro yaptım. Birkaç ödülüm var. 2012'de bir kitap yazdım. ‘Gözyaşı Hırsızları’ ismi. Sonrasında farklı tiyatro ekiplerinde yer aldım. Çocuk oyunu, doğaçlama, yetişkin oyunu derken hayalimdeki yere, BKM Mutfak'a geldim. Hayallerimin içindeyim.

Begüm Çağla Taşkın kimdir?

87 yılıydı, Ağustos ortası, Bursa’da doğdum. Bundan sonraki yaklaşık 10 yılı pek hatırlamıyorum. Bursa Cumhuriyet Lisesi’nde çok güzel 3 senem geçti. Sadece lise 2’de bölüm seçimi yaparken istihareye yatıp puanım yetiyo diye “fen-matematik okumam hayırlıysa yeşil ve beyaz göreyim” demem ve rüyamda beyazıt öztürk ile yeşil bir jipte dolaştığımızı görmem, süper saçma bir karar vermeme neden oldu. Sonuç; İzmir Ekonomi Üniversitesi-Ekonomi Bölümü. Orada da çok güzel dostlar biriktirdim, alnımın akıyla mezun oldum ve trip başladı. Ben ne olucam.

Klişe ama çocukluk hayalimdi oyunculuk. Zaten işsiz güçsüz oturduğum için İzmir MSM’de Actor Studio’ya yazıldım. Orada canım hocam Apo Kaya, Müjdat Gezen Konservatuarı’nda yetenek sınavına girmem konusunda beni gazladı ve esas serüvenim başladı. Konservatuar yıllarım eğitim hayatımın en güzel yılları oldu. Her gün çalıştığım şeyin ekonometri değil de bir tiyatro oyunu olduğu gerçeğine bayılarak oradan da mezun oldum. Şimdi ne olacak paniği yaşamadan Kim Korkar Hain Kurttan oyununda yönetmen asistanlığı işi kaptım, Bir diğer canım hocam Sevinç Erbulak sağolsun. Bu iş Haluk Bilginer’in Nehir oyununda ufak bi rolde oynamama vesile oldu. E şimdi napıcam derken çatır çatır reklam gelmeye başladı biraz daha ortama alıştım..Ve BKM. Kader, şans, yetenek her neyse kendimi 22 kişilik cıvıl cıvıl bi ekibin içinde buldum. Yılmaz Usta’yla tanıştım, çırağı oldum, baya baya gözümün içine bakıp bana şakalar yapıyo hala inanamıyorum!

Cihan Talay kimdir?

24.12.1984 İstanbul Eminönü esnaf hastanesi doğumluyum.. Anne tarafı Çankırı Baba tarafı Kırklareli, soran olursa Baba tarafını söylüyorum alışveriş yaptığım kişi Anne taraflıysa orayı söylediğim de oluyor,. Zeytinburnu'n da oturuyorum. Son 3 senedir Yılmaz Erdoğan'la çalışıyorum Babam işportacı Annem emekli ev hanımı (artık evi temizlemiyor kız kardeşim de kalıyor, ben ve kız kardeşim evlendikten sonra yemekte yapmamaya yemin etti) BKM ekolünü bana öğretildiği gibi gelecek nesillere aktarmak gibi bir niyetim var.. Hayal kurmama izin verdikleri bir yerde çalışmaktan mutluyum.

Cemile Canyurt kimdir?

15 Mart 1992 Kırıkkale Doğumluyum. Ankara'da büyüdüm. Tiyatro ile 13 yaşımda tanıştım. Sahne tozunu yutanlar arasına katılmamla birlikte hayallerimi, hedeflerimi başarılı bir oyuncu olmak üzerine oluşturdum.. Ankara'da Özel bir Tiyatro'da eğitim aldım. Babamın ‘elle tutulur bir meslek seçeceksin' demesiyle bir dönem gizli saklı Tiyatro çalışmalarına devam ettim.. Bu durum öğrenilince oyunculuk hayallerimi kısa bir süre ertelemek zorunda kaldım ve Aibü Gıda Mühendisliği bölümünü kazandım.

Üniversite Toplulukları ve Özel tiyatrolarda bir çok oyun ve organizasyonlarda yer aldım. Okul devam ederken sürekli İstanbul'a gelmenin bir yolunu aradım, bir kaç Tv programına (yarışma) katıldım ve kısa filmlerde oynadım. Okul biter bitmez soluğu İstanbul'da aldım.. Sürekli BKM'ye gidiyordum, gösterileri izliyordum.. BKM'nin kapısından oyuncu olarak girmenin yolunu arıyordum.. 2016'da BKM Mutfak'ta Doğaçlama Tiyatro Ligine katıldım. 3 Arkadaşımla birlikte Geçiçi Tiyatro olarak sezonu birincilikle bitirdik. Ardından BKM Mutfak Altyapı ekibine dahil oldum ve skeçler yazıp oynamaya başladık. Şuan uzun zamandır hayalini kurduğum bir ekibin parçasıyım.. Mutlu ve Umutluyum.

Ecem Sena Bayır kimdir?

11 Nisan 1996'da Beyoğlu'nda doğdum. İstanbul Üniversitesi Dilbilimi Bölümü'nde okuyorum. Aslında bitmesi gerekiyordu fakat alttan derslerim var. Ailem de beni kep töreninde kep atarken gördüğü için mezun oldum sanıyor. Küçükken aynanın karşısında izlediğim dizi ve filmlerdeki karakterleri oynamaya çalışırdım. Bu benim için bir oyun gibiydi. Bu oyunu oynarken mutlu oluyordum. Ailem endişelenmişti bir ara, çünkü yakalandığımda kötü bir şey yaparken yakalanmış gibi panikliyordum. Konservatuvar okumak istemiştim ama lisede yabancı dil tercih ettiğimden üniversitede de dille alakalı bir bölüm tercih ettim. BKM Mutfak'a gelene kadar bir sahne tecrübem yoktu. Üniversite zamanlarında sınıf arkadaşlarımla bir web sitesi kurduk bir süre onunla ilgilendim. 1.73 boyundayım 53 kiloyum. Olmaktan çok mutlu olduğum bir yerdeyim.

Engin Demircioğlu kimdir?

1982 yılında Bursa'da doğdum. Evet, 1982 doğumlu ‘genç' bir çırağım.İlk ve orta okulu Bursa'da okudum. “Evde hep aynanın karşısında şarkı söylerdim, fırçaları mikrofon yapardım.” klişesinde bir çocuk oldum. Ama bu klişeyi çokça aştım. Kendi kendime kasetler doldurdum, odamda radyo programları yaptım.Annemi “Bu çocuk hiperaktif, buna bir baktırıver Nihal Hanım” tavsiyelerine maruz bıraktım. Sonunda lisede Türk İşçi akımına kapılarak Almanya'ya göç ettim. Yok yok, o kadar da eski değilim. Bir dönem Almanya'da okudum.Aynı seneler amatör futbol oynadım.1998 senesinde Bursa'ya geri döndüm. O dönem içinde mankenlik fotomodellik ve dansçılık yaptım.

Daha sonra bir dönem İspanya'da yaşadım, 2008 yılında içimdeki tiyatro aşkını keşfederek İstanbul'a geldim. Sadri Alışık Konservatuvar'ında oyunculuk eğitimim devam ederken Tiyatrokare'ye girdim ve bir dönem çocuk oyunlarında oynadım. Eğitimim tamamladıktan sonra Sadri Alışık Tiyatrosu'nun kadrosuna girdim.Kafkas Tebeşir Dairesi, Küçük Adam Ne Oldu Sana, Guguk Kuşu, Binde Bir Gece Diyalogları gibi oyunlarda oynadım. 2017 senesinde BKM ile tanıştım. Bugünlerde ise bolca çalışıyor ve bu güzel ailenin bir parçası olduğum için her gün yeniden mutlu oluyorum.Buradan geçen ustaların ayak izleri üzerinde bir şeyler yapmaya çabalamak, hayatımın en büyük gururu. Hayatım boyunca boyunca bu gururla hep iyi bir çırak olmaya çalışacağım.

Evliya Aykan kimdir?

31 Ağustos 1992 Hakkari doğumluyum. Şimdiden söyleyim Yılmaz Hoca ile hiçbir akrabalık bağım yok. Hakkari küçük yer nasıl yok? diyebilirsiniz, ama valla yok. Çocukluğumun bir kısmı Hakkari'de bir kısmı Van'da geçti. 13 yaşında tanıştım tiyatroyla.. Devlet Tiyatrosu ve Özel Tiyatrolarda çeşitli oyunlarda rol aldım. Bu süreçte konservatuara hazırlandım. 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Tiyatro bölümüne girdim. Daha sonra İstanbul'a taşındım, çeşitli dizi ve filmlerde oynadım. 2017 yılında ise Bkm Mutfak ailesine katıldım.

Gözde Şencan kimdir?

1985 İstanbul doğumluyumFiziksel özellikler Kısayım , ekipte Hamza'dan sonra 2. uzun kişiyim. Eğitim Önce Eskişehir'de biyoloji okudum sonra yine Eskişehir'de konservatuar okudum. Alışkanlık olsa gerek sonra sık sık Eskişehir'e gittim gezmeye. Ama mezun olunca ne yapacağıma karar veremedim .istanbula gelince uzun bi süre iş bulamadım. Semaver Kumpanya kalabalık bir oyun yapacağını duyunca oraya gittim ve kalabalığa karıştım oyuna kabul edildim. Daha sonra da bir arkadaşımın beni önermesiyle BKM Mutfak'ın “4 Çeyrek 1 Tam” ekibine dahil oldum çok şükür ki

Ezgi Yürekoğlu kimdir?

12 Şubat 1990 tarihinde Tarsus'ta doğmuşum.Oyuncu olma hayaliyle yanıp tutuşan bir gençken, 2008 yılında kendimi, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi'nde (uzun yazınca havalı oluyor) buldum. Çünkü oyuncu olmak isteyen her genç gibi “önce bir mesleğim olmalıydı”. Genelde aileler böyle der. Benimkiler de dedi, çok da normal karşıladım ve durumu fırsata çevirdim. Zira üniversitede, tiyatro kulübüyle tanıştım ve bu andan itibaren; üniversiteye gitmek hobim, tiyatro ise İstanbul'a gelme sebebim oldu. Burada birçok tiyatro oyununda; oyuncu, yönetmen yardımcısı, kostümcü, aksesuarcı olarak görev aldım. 2013 yılında mezun olmamla, 1 sene çeşitli çocuk oyunlarında ve belediyelerde yetişkin oyununda oynadım. 2014 yılında ise Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Yüksek Lisansa başladım. 2 yıl daha zaman kazanmıştım. Beklediğimden çabuk geçen 2 sene sonunda ne yapacağımı bilemez haldeyken birkaç reklam görüşmesine gittim. Çok azı oldu. Başka bir amatör tiyatro oyunundan sonra, nihayet BKM Mutfak'la tanıştım. 2016 yılından beri hayallerimi gerçekleştirdiğim, iyi ki buradayım ve bu ekibin parçasıyım dediğim yerdeyim.

Fatih Öztürk kimdir?

17 Haziran 1984 İstanbul Şişli doğumluyum. İlk orta ve lise eğitimimi İstanbulda çokta başarılı olmayan bir şekilde tamamladıktan sonra , 2003 yılında Kütahya İşletme bölümünü kazandım . (çokta başarılı olmayan bir şekilde olduğunu söylemiştim.) Bir gün işletme dersinde nedenini anlamadığım bir şekilde dersten atıldıktan sonra kantinde çay içerken tiyatro kulübünün afişini gördüm ve gruba katıldım. Daha sonra konservatuvar sınavlarına hazırlanarak 2008 yılında Eskişehir konservatuvar oyunculuk bölümünü kazandım. Birinci sınıfın ilk derslerinden birinde yine dersten atıldım ve kantine gittim yine çay içtim fakat herhangi bir afiş görmedim. 2012 yılında okuldan mezun olduktan sonra Bp reklam kampanyasında üç sene oynadım . Daha sonra 2018 senesi BKM Mutfak Ekibine katıldım

Fatma Tezcan kimdir?

1998'de İstanbul doğumluyum. Az kalsın milenyum çocuğu oluyormuşum. İlkokul, ortaokul ve lisede derslerim hiçbir zaman çok kötü olmadı. Ama hiçbir zaman derslerle ilgili bir öğrenci de olamadım. İlk kez 8 yaşlarındayken tiyatroya gitmek istedim. Külkedisi'ne çalışılıyordu. Arkadaşlarım sen çok büyüksün (yaşıma göre iri bir çocuktum) ve çirkinsin, külkedi olmazsın dediler. Küçüktük, hevesim kırıldı. Spora yöneldim. Antremanlarla geçiyodu hayatım. Voleybol ve kürek sporlarıyla ilgilendim. Sonrasında İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne kayıt oldum ve okulla yine çok görüşemedim. Hep tiyatro, oyunculuk alanında kendimi geliştirmek istedim. Okula giriş sebebim de ailemin oyuncu olmak istiyorsan önce bir bölüm kazan kızım diye şart koşmalarıydı. BKM Mutfak'tan önce Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde 2 sene geçirdim. BKM Mutfak'ın açtığı seçmeye girerken mezuniyet oyunu dışında sahne tecrübem yoktu ama başka hiçbir mesleğe kendimi ait hissedebileceğimi de düşünmüyordum. BKM Mutfak bana kapısını açınca buna emin oldum. Oyunculuk diyorum çünkü kendimi ait hissettiğim yerin burası olduğuna inanıyorum. Kişisel bilgiler arasında verilmesi gereken sanırım bir de boy kilo var. Boyum 174, kilom hep değişiyor. Kendimi zayıf hissetmek için 59 demiyorum. 62 kiloyum. Belki de 63.

Yasin Çam kimdir?

15 şubat 1987 İstanbul'da doğdum. Muğla / Milas da büyüdüm. Milas Anadolu Lisesi mezunuyum. 2006 da Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu / Bankacılık (4+1yıllık) bölümünü kazandım. 7 yılda bitirdim. Çünkü ilk yıl aldığım 16 dersin 14 ünden kaldım. O kadar ders kalınca 7 yılda anca bitti. İlk yıl sene sonuna doğru Marmara Üniversitesi Mizah Kulübü ne katıldım. Bir tiyatro oyununda oynadım. Oyun kötü geçmişti ikinci perde nerdeyse seyirci kalmamıştı o gün bir daha sahneye çıkar mısın deseler hayatta çıkmam derdim. Yazın aileme tiyatro yaptığım için o kadar dersten kaldım dedim hoşlarına gitti aslında tiyatro benim de hoşuma gitmişti. İkinci yıl sene başından tiyatro yapmaya başladım. O sene sonunda oyuncu olmaya karar verdim. 2006-2013 arası bir sürü oyunda rol aldım ve bir kaç oyun yönettim. 4 yıl kulübün başkanlığını yaptım.Mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuar'ını kazandım. 2013-2015 arası orada oyunculuk eğitimi aldım. 2015-2016 yılları arası reklam filmlerinde oynadım. 2016 da ‘hesapta aşk' sinema filminde rol aldım. Yine 2016 yılında ‘yüksek sosyete' 2017‘nerdesin birader' 2018'aslan ailem' 2018'elimi bırakma' dizi projelerinde rol aldım.2016 yılı başında BKM Mutfak'ta “4 Çeyrek 1 Tam” skeç gecesi projesinde yer aldım. 2017 yılında Yılmaz Erdoğan ile tanıştım ve mutfak ekibine dahil oldum. BKM Mutfak hayatımdaki okullar arasında en kıymetlisi diyebilirim. 2018 yılı itibariyle ÇGH2 ekibine dahil oldum. Böyle güzel bir ekipte olduğum için kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum.

Gürhan Altundaşar kimdir?

1984 Ankara doğumluyum. İlk ve orta okulu nerde okuduğumu merak etmiyorsunuzdur diye yazmıyorum. Üniversiteyi Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı'nda okudum. Bu dala tutunmam uzun bir süreç oldu. 5 yıl sınavlara girdim. Genelde aileler çocuklarının oyuncu olma isteğini desteklemezken benimkiler aksine hep desteklediler. Ben sınava girmeyeceğim dedikçe adıma başvuru yaptılar, sanki yarışma programına katılıyorum. Ama zafer inananlarındır, anneme babama teşekkürler2013 yılında kendimi oyunculuk şehri İstanbul'a tayin ettim. Burada çeşitli tiyatrolarda yer aldım. 2016 yılında BKM Mutfak ile tanıştım. O zamandan beri mutfakta pişiyorum.

Metin Pıhlıs kimdir?

29 Şubat 1992 yılında Antalya'da doğdum. Doğum günüm dolayısıyla şu an 6,75 yaşındayım. Seneye 7 yaşıma gireceğim.

1,84 boyunda 75 kg çekik gözlüyüm. Gözlerim güldüğümde çizgi haline geliyor. Dışarıdan kapalı gibi gözükse de her şeyi görebiliyorum.

Liseyi Antalya'da bulunan Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesi'nde okudum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Sermaye Piyasası ve hemen arkasından Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde konservatuvarı kazandım. Oradan da mezun olur olmaz çocukluk hayalim olan BKM Mutfak'a seçildim. Eğitimimiz Yılmaz Erdoğan ile hala devam etmekte.

Ozan Yiğit kimdir?

1993 doğma büyüme Ankara'lıyım. Tiyatroyla lise dönemimde zor geçen buluğ çağımı bastırsın diye zorla tanıştırıldım. 18 yaşında oyunculuğun membağı LA'ye yelkenlerimi açtım… Önce dil okulu sonra New York Film Academy – BFA Acting for Film'de eğitimlerimi aldım derken 5 yıl nasıl geçti hiç anlamadım. 2 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Ekşi Elmalar ve Tatlım Tatlım filmlerinde ufak , çok ufak tecrübelerim oldu. Yaklaşık 2 yıldır BKM Mutfak çatısı altında yolculuğuma devam ediyorum.

Safa sarı kimdir?

22 Haziran 1992 yılında Üsküdar'ın Zeynep Kamil Hastanesi'nde doğmuşum hemşire beni ellerine aldığında “bunun ne kadar büyük elleri var bunun” demiş bana… Çocukluğum sokaklarda çamurda, kirde, pasta oynaya oynaya geçti. Annem hakkını helal etsin çok uğraşmış benimle Ertuğrul Gazi İlkokulu'na başladığımda her gün yakalığımı yırtıp eve dönüyordum. Annem de onu dikip beni geri gönderiyordu. Tiyatroya ilkokulun okuma bayramında elmasını paylaşamayan çocuklara ders olsun diye hepsini yiyip bitirdiğim bir rol ile başladım. O günden sonra kilomu hiç kontrol edemedim. Yazları zayıf ve sıcak, kışları kilolu ve soğuktum. Liseyi semtimiz Kaynarca'nın nezih okulu Kaynarca Şevket Sabancı Lisesi'nde okudum. Düz liseydi. Okulun tiyatro klubüne gittim ve tiyatro sevgim tıpkı ben gibi artarak devam etti şuan da ergenlik hayalim olan imrenerek baktığım, içinde olmak hayalleri ile yanıp tutuştuğum BKM Mutfak ekibindeyim.

Sema Özkan kimdir?

1984 Şubat'ında Antalya’ da doğdum. Ekibin en yaşlılarından biriyim. Öyle ki; dünyaya geldiğim ” doğum hastanesi ” şu an yok. Park var orada.Üniversite yıllarına kadar Antalya'da büyüdüm. Ki ; büyüdüğüm lojmanlar da şu an yok. Halk plajı var orada.Tiyatroya ortaokul yıllarında başladım. Lisans için İstanbul’a geldim ve Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği’ni bitirdim. Şu an o bölüm yok. Yok, orası var. O kadar değil Öğretmenlik bana göre değildi. Oyunculuk yapmak istiyordum. Bu amaçla bir gün tüm KPSS kitaplarımı geri dönüşüme attıktan sonra tiyatro eğitimime başladım. Doğaçlama tiyatro eğitiminden müzikale, Eric Morris tekniğinden kamera önü oyunculuğuna kadar çeşitli eğitimlerden sonra; Şahika Tekand’ ın Studio Oyuncularına başladım ve oradan mezun oldum.Yıllar içinde, çeşitli projelerde yer alıp birçok seyirciye ulaşmanın mutluluğunu yaşadım. Misal hiç unutmam, bir keresinde deneysel bir oyunumuzu tam 12 kişi izlemişti. Lisans ile KPSS arası bir ara evlendiydim. 2016 yılında bir kızım oldu ve kismetiyle geldi.O doğduktan sonra; bir doğaçlama gösterimin akabinde BKM Mutfak ile yollarım kesişti. Çocukluk hayalim olan, Yılmaz Erdoğan ile çalışma ve onun çırağı olma şansını yakaladım. Mutluyum, umutluyum.