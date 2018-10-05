Çok giydirmeyin onlar sıcak sevmez



Kışın evi ne kadar ısıtırsak bebeğimizi rahat ettiririz? Soğuk havalarda bebeğimizi nasıl giydirmeliyiz? Onun üşüdüğünü nasıl anlarız? Terlediğinde ya da üşüdüğünde kıyafetinde ne gibi bir değişiklik yapmalıyız?

Bebek bakımının en önemli konularından biri olan kışın giydirme hakkında işte bütün annelerin bilmesi gerekenler:

Onlar çok sıcaktan bunalırlar

Bebekler çok sıcak sevmezler. Özellikle ilk üç ayda ter bezleri yeterince çalışmadığı için kendilerini soğutamazlar ve sıcakta huzursuz olurlar.

Metabolizma hızları da bizden çok yüksek olduğu için sıcağı sevmezler. Oda ısısı 22-24 derece ve nem %40-60 arasında olmalıdır.

Nasıl giydirmeli?

Kışın soğuk havalarda dışarıda bebeğin günlük kıyafetlerine ek olarak bir kat daha, soğuk geçirmeyecek özellikli dış giysi (mont, tulum gibi) giydirilmeli; uç noktaları ısıtmak için patik, ayakkabı, kulakları örten şapka, eldiven ve atkı takılmalıdır.

Üşüdüğünü nasıl anlarsınız?

Bebeğin üşüyüp üşümediğini anlamak için koltuk altından vücut ısısını ölçmek gerekir. Ateşi 36 derece ile 37,2 derece arasında olmalıdır. 36 dereceden düşükse bebek üşüyor demektir, bir kat daha giydirmek gerekir. 37,2 derece ve üzerindeyse ya çok giydirilmiştir, ya ortam çok sıcaktır ya da bebeğin ateşi çıkıyordur. Bu durumda bebeği bir kat soyup ateşini tekrar kontrol etmek gerekir.

Bebek ev içinde terlediyse ne yapmalı? Üzerindeki kıyafeti tutmak mı doğru, soymak mı?

Terlemişse kalın giydirmişiz demektir. Terli kıyafetlerini değiştirip, üstünü daha ince giydirmeliyiz.

Bebekleri uyurken nasıl giydirmeli?

Bebekler ve çocuklar büyüme sürecinde olduklarından dolayı metabolizma hızları erişkinlerden daha fazladır. Bundan dolayı özellikle uykuda örtünmekten hiç hoşlanmazlar. Geceleri pamuklu tulum, içine kışın pamuklu bir pijama ve çorap giyebilirler.

Yatarken üzerini ne kadar örtmeli?

Gece yatarken üzerini örttüren az sayıda bebek için bebek battaniyesi olabilir.

Bebekleri kat kat giydirmek doğru mu?

Doğru değil. Koltuk altından vücut ısısını kontrol ederek, içine body, üstüne de tulum ya da pijama giydirebilirsiniz.



Bebekler için kışın seçtiğimiz kıyafetlerin kumaş yapısı nasıl olmalı?

Doğal malzemelerden yapılmış, hava aldıran, pamuklu kıyafetler olmalı.

Bebeklere yün kıyafet giydirmek doğru mu?

Yün kıyafetler, bebek ve çocuklarda alerji yapabilme ihtimalinden dolayı tavsiye edilmiyor.

Bebekler neden hıçkırır?

Bebekler hıçkırır, çünkü karın kasları ve diyaframları zayıftır. Beslenme sonrasında gazını iyi çıkarmadığınızda da hıçkırırlar. Hatta anne karnında bile hıçkırırlar. Bebek yutkunduğunda ve diyaframını düzelttiğinde hıçkırık geçer. Eğer hıçkırık tutmuşsa, bir miktar daha emzirmeniz gerekir. Eğer bebeğiniz sürekli hıçkırıyor ve emzirmenize rağmen hâlâ hıçkırığını geçiremiyorsanız, bir çay kaşığının içine bir damla limon damlatıp verin. Limonun tadı çok ekşi geldiği için bir anda nefesini tutar ve diyaframını düzeltir, böylece hıçkırığı da geçer. Ama limonu sıklıkla vermeyi tercih etmeyin. Ekşime ve mide bulantısına yol açabilir. Çok çaresiz kaldığınızda bir alternatif olarak deneyebilirsiniz.