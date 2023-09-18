Çok çabuk çözüldüler... İP'li Bahadır Erdem'den ittifak çıkışı!

İYİ Parti 2024 yerel seçimine tüm il ve ilçelerde kendi adaylarıyla ittifak yapmadan gireceklerini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Ankara, İzmir ve İstanbul'da mevcut başkanları aday olarak göstereceğini söyledikten sonra İP'in sözünün arkasında durup durmayacağı merak ediliyordu.

Çabuk çözüldüler!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, "Güç birliği olmadan büyük şehirlerde seçim kazanmak mümkün değildir" dedi.

"Akıl bir yana konup hırslar öne çıkınca seçimin de kaybedileceği açıktır." ifadeleriyle lideri Akşener'e üstü kapalı göndermede bulunan Erdem, "Akılla, matematik biliminin gerçeği ile, Türkiye düşünülerek, ülkeden ümidini kesen, duyduğu bıkkınlık ve hayal kırıklığı ile muhalefeti cezalandırmak için oy atmaya gitmeyecek olan ‘muhalif seçmenin psikolojisi’ düşünülerek hareket edilmez ise yerel seçimlerde de sonuç değişmez" diye konuştu.

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