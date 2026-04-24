Son dakika! Ege'de korkutan deprem!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
AFAD'ın geçtiği son dakika bilgisine göre Ege Denizi'nde Girit Adası açıklarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı Muğla çevresinde de büyük paniğe neden oldu.

AFAD’ın son dakika verilerine göre Ege Denizi’nde Girit Adası açıklarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre bölgelerde de hissedildi.

SARSINTI MUĞLA’DA HİSSEDİLDİ

Deprem, Türkiye’ye yakın konumu nedeniyle Muğla ve çevresinde de etkili oldu. Kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, sarsıntının ardından kendilerini dışarı attı.

İLK BELİRLEMELER: OLUMSUZ İHBAR YOK

İlk belirlemelere göre deprem sonrası herhangi bir can ya da mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

EGE BÖLGESİ SİSMİK OLARAK AKTİF

Uzmanlar, Ege Denizi ve çevresinin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu ve bölgede sık sık depremler yaşandığını hatırlatıyor. AFAD verilerine göre bölgede küçük ölçekli sarsıntılar düzenli olarak kaydediliyor.

Aile ve Gençlik Fonu yüzleri güldürdü Depremzede 27 bin çift dünya evine girdi
Aile ve Gençlik Fonu yüzleri güldürdü Depremzede 27 bin çift dünya evine girdi

Kadın - Aile

Aile ve Gençlik Fonu yüzleri güldürdü Depremzede 27 bin çift dünya evine girdi

AFAD duyurdu: Ağrı'da deprem meydana geldi!
AFAD duyurdu: Ağrı'da deprem meydana geldi!

Yerel

AFAD duyurdu: Ağrı'da deprem meydana geldi!

23 Nisan'da moral desteği Depremzede çocuklara bedava döner dağıttı
23 Nisan'da moral desteği Depremzede çocuklara bedava döner dağıttı

Yerel

23 Nisan'da moral desteği Depremzede çocuklara bedava döner dağıttı

