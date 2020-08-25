Code.YapıKredi ile girişimcilik sohbetleri başlıyor

İSTANBUL(AA) - Yapı Kredi’nin fintech ekosisteminin büyümesini ve kodlamayı geniş kitlelere öğretmeyi hedefleyen, finansal teknoloji odaklı ürünlerin, hizmetlerin ve girişimlerin ortaya çıkmasını desteklerken etkin ve sürekliliği olan bir fintech ekosistemi yaratmayı amaçlayan programı Code.YapiKredi’de etkinlikler devam ediyor.

Code.YapıKredi'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl “Girişimcilik Sohbetleri” online etkinlik serisinde, pandeminin girişimcilik ekosistemine getirdikleri, yaşanılan dönüşüm, girişimciliğin bugünü ve yarını uzman konuklarla derinlemesine incelenecek. Code.YapıKredi programı kapsamında daha önce Yapı Kredi Kültür Sanat’ta gerçekleştirilen “Geleceğin Kültürel Kodları” temalı etkinliklerle dijital sanat, yapay zekâ gibi birçok konudan bahseden konuşmacılar yer aldı. “Girişimcilik Sohbetleri” ile ise girişimcilikle ilgilenenleri bu ekosistemdeki uzmanlarla buluşturarak onların hikâyesini dinleme ve öğrenme fırsatı sunuyor.

Moderatörlüğünü Startups.watch kurucusu Serkan Ünsal’ın üstleneceği serinin ilk halkasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hayatımıza getirdikleriyle yaşadığımız dönüşümün ve girişimciliğin bugünü ve geleceğini yolda.com kurucusu Volkan Özkan tecrübeleriyle aktaracak. Yapı Kredi’nin Facebook ve Youtube sayfaları üzerinden izlenebilecek canlı yayın, 26 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00’da başlayacak.

Dijital ortamda yürütülecek olan seri, farklı konuşmacıların katılımlarıyla yıl sonuna kadar devam edecek. Girişimcilik Sohbetleri’nin gelecek konuğu ise iki Türk girişimcinin San Francisco'da kurduğu Monday Hero olacak.