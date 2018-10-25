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Cocu'nun Anderlecht 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Ligindeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Belçika takımlardan Anderlecht'e konuk olacak. Kritik mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

25 Ekim 2018 Perşembe 19:32
Cocu'nun Anderlecht 11'i belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubundaki 3. maçında Belçika ekibi Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Grubundaki ilk maçında Dinamo Zagreb'e yenilen, ikinci maçında ise Spartak Trnava'yı mağlup eden sarı-lacivertliler, Anderlecht'i mağlup edip Avrupa Ligindeki ikinci galibiyetini almak istiyor. Saat 19:55'te başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

ANDERLECHT: Didillon, Bornauw, Sanneh, Lawrence, Saelemaekers, Trebel, Kumsa, Saief, Gerkens, Bakkali, Santini

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Reyes, Hasan Ali, Jailson, Eljif, Benzia, Frey, Slimani

Avrupa Liginde yarın 57. maçı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Liginde 57. maçına çıkacak. Bu kulvarda daha önce 56 karşılaşma oynayan sarı-lacivertliler, 29 galibiyet, 15 beraberlik alırken, 12 kez yenildi. Fenerbahçe, rakip filelere 76 gol bırakırken, kalesinde 53 gol gördü.

En büyük başarı yarı final

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Liginde bugüne dek en büyük başarısını yarı final oynayarak elde etti. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'ne C Grubu'ndan katılmıştı. O dönem Fransa'nın Marsilya, Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEL Limasol'un bulunduğu grubu 13 puan toplayarak lider tamamlayan Fenerbahçe, son 32 turunda Belarus'un BATE Borisov takımıyla eşleşmişti. Rakibini gol yemeden eleyen sarı-lacivertliler, bir üst turda ise Çekya'nın Viktoria Plzen ekibini saf dışı bırakmıştı. Çeyrek finalde İtalya'nın Lazio takımını da geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, yarı finale yükselme başarısı göstermişti. Fenerbahçe, yarı finalde ise Portekiz'in Benfica takımına elenmekten kurtulamamıştı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 19:32
  1. Fenerbahçe
  2. Avrupa
  3. Almanya
  4. İtalya
  5. Fransa
  6. Belçika
  7. Aykut Kocaman
  8. Benfica
  9. Lazio
  10. Anderlecht

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