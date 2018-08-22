Cocu'nun '10 numara' planı belli oldu!

Malatya deplasmanında forvet arkasında Mehmet Ekici'yi görevlendiren Hollandalı teknik adam, tecrübeli oyuncudan istediği randımanı alamadı ve kadro içinde farklı seçeneklere yöneldi...

beIN Sports'un haberine göre; Teknik direktör Philip Cocu orta sahada bol alternatifin olması nedeniyle transferde önceliği forvet arkası pozisyonu olmadığı görüşünde olduğu öğrenildi.

Forvet arkası pozisyonunda Mehmet Ekici'nin yanısıra Ayew, Valbuena, Eljif Elmas ve Alper Potuk gibi isimlerin o bölgede göre yapabileceğini düşünen tecrübeli teknik adam, Comolli'den öncelikle bir stoper transferi istiyor.

Sarı-Lacivertliler, Giuliano'yu 10.5 milyon euro bonservis bedeli ile Suudi Arabistan'ın Al-Nasr takıma satmıştı.