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Cocu'nun '10 numara' planı belli oldu!

Breziyalı yıldız Giuliano'nun Suudi Arabistan'a transferi sonrası Fenerbahçe'de teknik tirektör Phillip Cocu, forvet arkası pozisyonu için takım içinde arayışlara girdi.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 17:43
Cocu'nun '10 numara' planı belli oldu!

Malatya deplasmanında forvet arkasında Mehmet Ekici'yi görevlendiren Hollandalı teknik adam, tecrübeli oyuncudan istediği randımanı alamadı ve kadro içinde farklı seçeneklere yöneldi... 

beIN Sports'un haberine göre; Teknik direktör Philip Cocu orta sahada bol alternatifin olması nedeniyle transferde önceliği forvet arkası pozisyonu olmadığı görüşünde olduğu öğrenildi. 

Forvet arkası pozisyonunda Mehmet Ekici'nin yanısıra Ayew, Valbuena, Eljif Elmas ve Alper Potuk gibi isimlerin o bölgede göre yapabileceğini düşünen tecrübeli teknik adam, Comolli'den öncelikle bir stoper transferi istiyor. 

Sarı-Lacivertliler, Giuliano'yu 10.5 milyon euro bonservis bedeli ile Suudi Arabistan'ın Al-Nasr takıma satmıştı.

 

 

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 17:43
  1. Malatya
  2. Mehmet Ekici
  3. Philip Cocu
  4. Ayew
  5. Valbuena
  6. Eljif Elmas
  7. Alper Potuk
  8. Comolli
  9. Giuliano
  10. Suudi Arabistan

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