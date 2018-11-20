Çocukta diz çarpmalarını asla hafife almayın! Hekimler 'gecikmek hayatî olabilir' uyarısı yapıyor

Çocuk sağlığı için de, günümüzün tıp teknolojisi sayesinde erken teşhis ve etkili bir tedavi ile iyileşme oranı oldukça yüksek olan lösemiyle mücadelede yaşanan en büyük sorun, hastalığın verdiği başlıca belirtilerin anne babaları yanıltması..

Bugün birçoğumuz telefonsuz bir hayatı hayal bile edemiyoruz.

Ve maalesef tablet gibi ürünleri artık 2 yaşındaki çocukların bile elinde görmeyi neredeyse kanıksadık.

Bunların yanında bilgisayar, televizyon gibi birçok elektronik aletin oluşturduğu manyetik kirlilik; genetiği değiştirilmiş gıdalar, böcek öldürücü pestisitlerin kullanımı, paketlenmiş gıdalarda kullanılan koruyucu maddeler ve sağlıksız uyku gibi başka birçok olumsuz faktörle birleşerek çocukluk çağı kanserlerinde de riski artırıyor.

Öyle ki tüm çocukluk çağı kanserlerinde son 10 yılda görülen artış oranı %11’i geçmiş durumda.

En sık görülen çocukluk çağı kanserleri arasında %30’luk oranla bir numarada bulunan lösemi.. Yani diğer adıyla kan kanseri. Bu kanser türü verdiği belirtilerle erken teşhis edilme sürecinde anne babaları adeta ‘aldatan’ bir hastalık.

Geçtiğimiz 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası idi.

Yenidoğan döneminden ergenliğe kadar her yaşta görülebilen löseminin en çok 2-5 yaş arasındaki çocukları tehdit etmekte. Oysa çocuk kanserleri tedavi edilebilen hastalıklar.. En sık görülen akut lösemilerde hücre tipine ve hastalığın risk grubuna göre değişmek üzere tedavi edilebilirlik oranı % 45’ten % 85’e kadar yükselebiliyor. Ancak her hastalıkta olduğu gibi çocukluk çağı kanserlerinde de erken teşhis hayati önemde..

Löseminin en önemli belirtilerinin başında vücudun farklı yerlerinde, özellikle diz üzerindeki yumuşak bölgelerde ortaya çıkan morluklar geliyor.

Bu morlukları çocuklarının yaramazlıklarına bağlayarak göz ardı edebilen ebeveynlerin hiç istemeden erken teşhiste önemli bir gecikmeye sebep oluyor.

Bu sebeple anne babaların çocukların vücudunu ve ortaya çıkan değişiklikleri dikkatle takip etmeleri gerek.

Özellikle yaygın biçimde görülen orantısız veya sebepsiz morlukların lösemi haricinde birçok başka kan hastalığının da habercisi olabileceğine dikkat!

Çarpma gibi bir travmaya bağlı olmadığını bildikleri morlukların yanı sıra çocuğun bel ve bacak ağrıları, sık tekrarlayan ateş, lenf bezlerinde şişlik, burun ve diş eti kanamaları ya da sürekli solgunluk gibi yakınmalarına şahit olduklarında vakit kaybetmeden bir uzman hekime başvurmalı ebeveynler.