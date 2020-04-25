Çocukluk arkadaşlarından OMÜ Hastanesine yüksek akım oksijen cihazı bağışı

SAMSUN (AA) - MEHMET KUMCAĞIZ - Samsun Anadolu Lisesi mezunları ile geçmişte DSİ Samsun Bölge Müdürlüğünde çalışanların çocukları, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hastanesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde de ihtiyaç duyulan yüksek akım oksijen cihazı bağışladı.

OMÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Oğuz Uzun ile Doç. Dr. Oktay Yapıcı'nın girişimleri sonucu sosyal medya üzerinden bir araya gelen Samsun Anadolu Lisesi 1985 yılı mezunları ile 1960 ile 1985 yılları arasında DSİ Samsun Bölge Müdürlüğünde çalışanların çocukları, Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere yüksek akım oksijen cihazı oksijen cihazı aldı.

Samsun OMÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan böyle bir durumda bağış yapılmasının çok anlamlı olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgını ile tedavinin pandemi hastanesi olan hastanelerinde eksiksiz sürdürüldüğünü vurgulayan Özgen, "Tedaviler devletimizin gücü, vatandaşımızın desteği ile oluyor. Bu tarz katkılar gücümüze güç katıyor. Önemli olan bu yükü sırtladığımızın gösterilmesidir." dedi.

Salgınla mücadele sürecinin çok iyi gittiğini, altyapı eksikliği bulunmadığını belirten Özgen, şunları kaydetti:

"Kapasitemizin beşte biri düzeyinde hastamız var. Şu anda dördüncü servisi açıyoruz. Toplamda altı servis açacağız ama gerekirse altı servis daha açabilecek konumdayız. Bu iş birliği, gönül birliği oldukça daha güçlü olacağız. Hastanemize katkı sağlayanlara yürekten teşekkür ediyorum."

Prof. Dr. Uzun ise Samsun Anadolu Lisesi 1985 yılı mezunu olduğunu, bu şehirde doğup büyüdüğünü dile getirdi.

Böyle bir dönemde şehirlerine ve hastanelerine katkı sunmak istediklerine işaret eden Uzun, "Doç. Dr. Oktay Yapıcı ile görüşerek, onun döneminde DSİ'de çalışan ailelerin çocukları olarak da katkı sunmalarını istedik. Bu cihazın kliniğimizde olması çok önemliydi. Hastalığın son döneminde oksijen desteği gerekiyor. Normal oksijen cihazları hastalara yüzde 40, bu cihaz ise yüzde 100 oksijen desteği sağlıyor." diye konuştu.

- "İnsanlarımızın yanında olmak bizim için gurur verici"

Yapıcı da cihazın alınmasına katkı sağlayan bütün arkadaşlarına teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Mezun olduğumuz dönemdeki bütün arkadaşlarımız farklı yerlerde görev yapıyor. Onların bu şehre katkı sağlamaları bizi çok duygulandırdı. Böyle bir dönemde insanlarımızın yanında olmak, sağlıklarına kavuşmalarına katkı sağlamak bizim için gurur verici bir olay. Bu cihaz birçok hastamızın sağlığına kavuşmasına imkan sağlayacak ancak inşallah her şey yolunda gider, çok fazla hasta kullanmadan salgın sona erer."