'Çocukluğumdan beri hayalim Galatasaray...'

Transfer döneminin son gününde Galatasaray'dan teklif aldığını açıklayan Yevhen Seleznov, milli maç arasında Rusya basınına verdiği röportajında yine ilginç ifadeler kullandı.

Galatasaray'da forma giymek istediğini ve transferin son döneminde yaşananları anlatmasının üzerine Yevhen Seleznov, Akhisarspor taraftarından tepki aldığını söylerken, sarı-kırmızılı takıma olan desteğin de çok eskiye dayandığını dile getirdi.

''2001'DE KENDİME G.SARAY İÇİN SÖZ VERDİM''

Öncelikle neden Galatasaray'da forma giymek istediğini bir kez daha dile getiren Yevhen Seleznov, ''Ben çocukluğumdan beri Galatasaraylıyım. Lucescu'nun çalıştırdığı dönemde 2001 yılındaki maçlarını hatırlıyorum. Galatasaray, Ali Sam Yen'de Real Madrid ile oynuyordu. O gün taraftarın pankartlarını, tezahüratlarını unutmuyorum; 'Welcome to hell.'' O gün Real Madrid'i 3-2 yendiler. Ben de kendime bir gün bu takımda oynayacağıma dair söz vermiştim. Bu benim hayalimdi...'' ifadelerini kullandı.

''ŞAMPİYONLAR LİGİ, İMPARATOR! ÇILGIN BİR HİKAYE''

Galatasaray'da oynamak istediğini söyledikten sonra bazı tepkiler aldığını dile getiren tecrübeli isim, Galatasaray'da oynamanın kendisini çok heyecanlandırdığını da ''Akhisar taraftarının tepkisi oldu, benim için bazı kötü kelimeler yazdılar. Türkçe bilmiyorum ama bazı yazdıkları kelimelerin kötü olduğunu anlayabiliyorum. Sorun değil, yaşamaya devam edeceğiz. Birkaç gol atınca beni yine seveceklerdir. Ben onları kırmak istemedim, sadece anlaşılmak istiyorum. İleri bir adım atmak istedim. İnsanın hayatına her zaman böyle teklifler gelmiyor. Sonuçta Galatasaray... Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı. Türkiye'de herkesin İmparator dediği Fatih Terim ile çalışmak. Tamamen dolu bir stadyum. Çılgın bir hikaye olurdu benim için. Shakhtar'da başlayan kariyerimi bitirmek için çok güzel bir son olur. Hala 'Neden olmasın?' diyorum. Bunun için çok emek verdim'' sözleriyle dile getirdi. (Sporx)