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Çocuklu yabancı futbolcu okula, bekar sosyal hayata bakıyor

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş:- "Evli ve çocuklu yabancı futbolcuların eşleriyle birlikte baktığı ilk konu evin okula ve kulübün tesislerine uzaklığı"- "Galatasaraylı futbolcular Florya, Fenerbahçeliler Kadıköy, Beşiktaşlılar ise Çekmeköy çevresinde oturuyor. Bekar futbolcular ise daha çok Beykoz, Etiler ve Bebek gibi semtlerdeki lüks loft daireleri tercih ediyor"

26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:38
Çocuklu yabancı futbolcu okula, bekar sosyal hayata bakıyor

İSTANBUL (AA) - Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, "Evli ve çocuklu yabancı futbolcuların eşleriyle birlikte baktığı ilk konu evin okula ve kulübün tesislerine uzaklığı." ifadelerini kullandı.

Coldwell Banker'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Taş, Galatasaraylı futbolcuların Florya, Fenerbahçeliler Kadıköy, Beşiktaşlılar ise Çekmeköy çevresinde oturduğunu bekar futbolcuların ise daha çok Beykoz, Etiler ve Bebek gibi semtlerdeki lüks loft daireleri tercih ettiğini kaydetti.

Türkiye'ye transfer olan yabancı futbolcuların konut tercihlerinin evli ya da çocuklu olup olmadıklarına göre değiştiğini kaydeden Taş, özellikle yabancı futbolcuların ve menajerlerinin henüz imza atmadan önce oturacakları konutla ilgili ciddi incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Genelde kulüplerle olan anlaşmalarında futbolcuların konaklama ücretlerinin kulüpler tarafından karşılandığını belirten Taş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anlaşmada limitler olduğu durumlarda da genellikle bu limitleri sonuna kadar kullanıyorlar. Bu limit konusu aslında İstanbul’da üç büyükler dışındaki takımlarda oynayan futbolcular için geçerli oluyor. Bunun dışında gelirleri nispeten yabancılara göre düşük olan bekar futbolcuların da Maslak, Ataköy ve Ataşehir tercihinde bulunduğunu söyleyebiliriz."

Türkiye'de ligler başlasa da transfer heyecanı tüm devam ediyor. Kulüpler, transfer sezonunda dünyaca ünlü futbolcuları takımlarına kazandırmak için var güçleriyle çalışırken, futbolcuların tercihlerini belirleyen en önemli etkenlerden biri de ailelerinin sosyal yaşantısına sorunsuz devam edebilmesi.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:38
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