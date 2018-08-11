Çocuklu evlerde temizlik nasıl olmalı?

* Kapalı ortamlar mikropların en çok barındığı alanlardır. Hijyeni sağlamanın en temel yolu evinizi havalandırmaktan geçiyor. Yaz kış demeden mutlaka her gün düzenli olarak bütün odaları havalandırın. En soğuk kış günlerinde bile çocuğunuzun bulunduğu odayı değiştirerek fazla ısı kaybına yol açmayacak şekilde havalandırma yapın. Özellikle sabahın ilk saatleri ve gün içerisinde birkaç defa mutlaka içeriye temiz hava dolmasını sağlayın.

* Az sayıda eşya, temizliği oldukça kolaylaştırır. Daha hijyenik bir ortam istiyorsanız evinizde ve çocuğunuzun odasında boş alanlar bırakın. Emin olun, daha kolay temizleyecek ve çocuğunuzun oyun oynaması için daha çok imkan tanımış olacaksınız.

* Çocuklarınıza küçük yaşlardan itibaren kendi odasının sorumluluğunun ona ait olduğu bilincini vermee çalışın. Oyuncaklarını, kitaplarını ve masasını toplaması, sizin temizliğe daha az vakit harcamanızı sağlar.

* Evde hijyenin en çabuk bozulabileceği alanlar mutfak, banyo ve tuvalettir. Evimiz dağınık ve yeterince temiz değilse bile yemek yenilen ve bakterilerin en yoğun olarak üreyebileceği bu mekanları temiz tutun. Bunun için çok çeşitli dezenfekte ürünlerini ya da deterjanları tercih edebilirsiniz. Deterjanlarınızı çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin. Mesela; duş başlığınızın zamanla oluşan kireç ve kirlerden kurtulmak istiyorsanız bir buzdolabı poşetine elma sirkesi dökün ve başlığı sarın. 1 saat sonra lekelerden kurtulacaksınız.

* Çocuklu evlerde pratik olması sebebiyle çok sık kullanılan mikrodalga fırınlar bir süre sonra kir ve yağ tutmaya başlar. Mikrogalda fırını temizlemenin en kolay yolu içerisinde ıslak havlu koyarak 3-5 dakika kadar çalışmaktadır. Aynı kağıt havlu ile fırınınızın içini sildiğinizde tertemiz olduğunu göreceksiniz.

* Ellerimiz günlük hayatımızda temizlik için fazlasıyla önem taşır. Dışarıdan her gelindiğinde tüm aile bireylerinin ellerini detaylı şekilde temizlemesi ev hijyenine olumlu şekilde yansıyacaktır.

* Eğer alerjik bünyeli bir çocuğunuz varsa hijyene her zamankinden daha fazla dikkat etmeniz gerekir. Mümkünse evde halı ve tüylü, yünlü kumaşlar kullanmayın. Eğer halı kullanacaksanız antialerjik olmasına özen gösterin.

* Kutu ve sepetlerle eşyaları sınıflandırma yöntemi evin daha temiz ve düzenli görünmesini sağlar. Bebeğinizin bezlerini, ıslak mendillerini bir kutuda, emzik ve biberonlarını küçük bir sepette saklayabilirsiniz.

* Son olarak unutmayın ki enerjinizi büyük temizlikler için harcamamalısınız. Sizlerden sevgisini bekleyen çocuklarınızla çok daha iyi zaman geçirmeye çalışın. Bir kaç fikir ve kuralla daha hijyenik bir ev elde edebilir.