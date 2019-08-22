0553 313 94 23

Çocuklarınızın sağlığı için bu hususa dikkat etmelisiniz!

Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli. Onların sağlıklı gelişimi için bazı tedbirler alarak yaşamı hem evlatlarımız hem de kendimiz için kolaylaştırabiliriz. İşte, o ayrıntı!

22 Ağustos 2019 Perşembe 13:54
Çocuklarınızın sağlığı için bu hususa dikkat etmelisiniz!

Çocuklarımız için parklar son derece önemlidir. Çocuklar bu alanlarda hem enerjilerini atarlar hem de sosyalleşirler. Ancak parklar ve oyun alanları gerekli önlemler alınmadığında çocukların sağlıklarını ciddi şekilde tehdit eder. Öncelikle çocuklarınızı oyun oynarlarken asla yalnız bırakmamalısınız. Bu tip alanlar birçok kazanın yaşanmasına elverişli alanlardır.

Kum havuzu mu? Aman aman!

Kumla oynamak çocukların motor gelişimleri için son derece önemlidir. Ancak Avm’lerde ve parklarda bulunan kum havuzları ise kesinlikle tehlike saçıyor. Uzmanlar kum havuzlarının tuvaletlerden bile daha çok bakteri barındırdığını belirtiyor. Ayrıca oyun oynarken havalanan ve gözle görülmesi bile zor olan kum taneleri hava yoluyla çocuklar tarafından yutulmuş oluyor. Bu alanlar çocukların enfeksiyonlarla hızlıca buluşmasına yol açıyor. Evladınızın kumla oynayacağı en iyi alan ise hiç kuşkusuz plajlar…

İyi araştırılmalı

Alışveriş merkezlerindeki oyun alanlarına evlatlarınızı götürecekseniz; buraların hijyeni konusunda araştırma yapmanız önemli. Oyun alanı çalışanlarına oyuncakların günde kaç kez temizlendiğini sorabilirsiniz. Bu alanlardaki top havuzları da mikrop yuvasıdır. Küçük çocukların bazıları bu alanlardaki topları ısırabilir bazıları ise hapşırıp, öksürebilir. İşte bütün bunları göz önünde bulundurup çocuklarınızı kapalı oyun alanlarına değil çocuk parklarına götürmeniz daha isabetli olacaktır.

Eller yıkanmalı

Çocuklarınızı parkta oyun oynamadan önce mutlaka tembihlemelisiniz. Çünkü salıncaklar, kaydıraklar birçok bakteriye ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle çocuklar oyun oynarken asla ellerini ağızlarına götürmemeliler. Parkta oynayan çocuğunuz bir şeyler yiyip içecekse mümkünse eller yıkanmalı; elleri yıkayacak bir ortam bulmanız güç ise oyun alanı terk edildikten sonra yemek yemesine müsaade etmelisiniz. Oyun alanları ya da parklardan ayrılırken çocuğunuzun eline antibakteriyel özelliğe sahip lavanta ya da limon yağı dökebilirsiniz. Böylelikle çocuklarınızı hastalıklara karşı korumuş olursunuz. Elbette, eve adım atılır atılmaz çocukların elleri, yüzleri yıkanmalı. Çocuklar dışarıdan geldiğinde giysileri de değiştirilmeli.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 13:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cizre TSO’dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na ziyaret
    1. Cizre TSO’dan Dışişleri Bakanı..
    2. Kdz. Ereğli’de sel etkili oldu
    3. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, KKTC..
    4. Devrilen traktörün altında kalan..
    5. ABD Büyükelçiliği sosyal medyadaki..
    6. Bartın’da sağanak yağış taşkına neden..
    7. Derya Can Başkan Ercengiz’i Ziyaret..
    8. Esad rejim güçleri Han Şeyhun’a..
    9. Melikgazi’de ’Salça Günleri’ başlıyor
    10. Alparslan Kuytul davasında flaş gelişme!
    11. Johnson Almanlardan sonra Fransızları..
    12. ‘Bir İmparatorluk Mirası: Osmanlı..
    13. Yurt dışında yerleşiklerin hisse..
    14. Muğla'da turistlere yunus sürprizi
    15. Kayalıklardan düşen çoban askeri..
    16. Alanya’da koruma altındaki kum..
    17. Pendik’te kamyon ile minibüs çarpıştı:..
    18. Fethiye’deki yangın kısa sürede..
    19. Selçuklu Fotoğraf Sergisi açıldı
    20. Manavgat'ta denize giren kişi boğuldu
    21. ABD büyükelçiliğinden terör..
    22. Sakarya'dan 131 ülkeye ihracat!
    23. M3 para arzı arttı
    24. Spor Bilimleri Fakültesine Aşkaleli..
    25. Kozlu’da kuvvetli yağış sonrası heyelan
    26. Efeler’de pazaryerlerine yeni..
    27. Çaydanlık seti çaldığı mağazadan bu..
    28. Dehşet saçan eski astsubaya çelik..
    29. Merkez Bankası rezervleri
    30. Mardin’de hizmet atağı yeniden başladı
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal