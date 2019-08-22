Çocuklarınızın sağlığı için bu hususa dikkat etmelisiniz!

Çocuklarımız için parklar son derece önemlidir. Çocuklar bu alanlarda hem enerjilerini atarlar hem de sosyalleşirler. Ancak parklar ve oyun alanları gerekli önlemler alınmadığında çocukların sağlıklarını ciddi şekilde tehdit eder. Öncelikle çocuklarınızı oyun oynarlarken asla yalnız bırakmamalısınız. Bu tip alanlar birçok kazanın yaşanmasına elverişli alanlardır.

Kum havuzu mu? Aman aman!

Kumla oynamak çocukların motor gelişimleri için son derece önemlidir. Ancak Avm’lerde ve parklarda bulunan kum havuzları ise kesinlikle tehlike saçıyor. Uzmanlar kum havuzlarının tuvaletlerden bile daha çok bakteri barındırdığını belirtiyor. Ayrıca oyun oynarken havalanan ve gözle görülmesi bile zor olan kum taneleri hava yoluyla çocuklar tarafından yutulmuş oluyor. Bu alanlar çocukların enfeksiyonlarla hızlıca buluşmasına yol açıyor. Evladınızın kumla oynayacağı en iyi alan ise hiç kuşkusuz plajlar…

İyi araştırılmalı

Alışveriş merkezlerindeki oyun alanlarına evlatlarınızı götürecekseniz; buraların hijyeni konusunda araştırma yapmanız önemli. Oyun alanı çalışanlarına oyuncakların günde kaç kez temizlendiğini sorabilirsiniz. Bu alanlardaki top havuzları da mikrop yuvasıdır. Küçük çocukların bazıları bu alanlardaki topları ısırabilir bazıları ise hapşırıp, öksürebilir. İşte bütün bunları göz önünde bulundurup çocuklarınızı kapalı oyun alanlarına değil çocuk parklarına götürmeniz daha isabetli olacaktır.

Eller yıkanmalı

Çocuklarınızı parkta oyun oynamadan önce mutlaka tembihlemelisiniz. Çünkü salıncaklar, kaydıraklar birçok bakteriye ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle çocuklar oyun oynarken asla ellerini ağızlarına götürmemeliler. Parkta oynayan çocuğunuz bir şeyler yiyip içecekse mümkünse eller yıkanmalı; elleri yıkayacak bir ortam bulmanız güç ise oyun alanı terk edildikten sonra yemek yemesine müsaade etmelisiniz. Oyun alanları ya da parklardan ayrılırken çocuğunuzun eline antibakteriyel özelliğe sahip lavanta ya da limon yağı dökebilirsiniz. Böylelikle çocuklarınızı hastalıklara karşı korumuş olursunuz. Elbette, eve adım atılır atılmaz çocukların elleri, yüzleri yıkanmalı. Çocuklar dışarıdan geldiğinde giysileri de değiştirilmeli.