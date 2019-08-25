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Çocuklarınızı yeni eğitim-öğretim dönemine nasıl hazırlamalısınız?

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Bazı çocuklar okulların açılmasını sabırsızlıkla beklerken bazıları ciddi kaygılar yaşıyor. Peki, ebeveynler kaygılı çocuklarını okula nasıl hazırlamalı?

25 Ağustos 2019 Pazar 16:03
Çocuklarınızı yeni eğitim-öğretim dönemine nasıl hazırlamalısınız?

Güzel bir yaz tatili sona ermek üzere... İlkokula adım atacak minikleri ayrı büyükleri ayrı bir telaş sardı. Kimi çocuklar okulla gitmenin hayalini kurarken kimi ise 9 Eylül'ün yaklaşmanı istemiyor. Çocuklarınız kaygı yaşıyor ve okula gitmek istemiyorsa bu aşamada ebeveynlere büyük görev düşüyor.

Sakin olun

Okulların açılmasına az bir süre kala kaygıları üst seviyelere tırmanan çocuğunuzda öncelikle sohbet etmelisiniz. Ona okulun neden önemli olduğunu ifade edebilirsiniz. Çocuğunuz; ağlayabilir, serzenişte bulunabilir. Tüm bu gelgitleri doğal karşılayıp sakinliğinizi korumalısınız. Evladınız bazı şeyleri kabul etmeyebilir, anlattıklarınıza kulaklarını tıkayabilir; böyle anlarda bağırmayın sakince konuşmanızı sürdürün.

Alışverişe ne dersiniz?

Hiçbir çocuk alışverişe 'hayır' demez. Ancak bu kez alışverişin amacını değiştirebilirsiniz. Evladınıza okul kıyafetleri, kitaplar ve kırtasiye malzemeleri satın alabilirsiniz. Elbette kırtasiye malzemelerini kullanabilmesi için okulların açılması gerektiğini de ona söylemeyi unutmayın. Sadece bunun için bile bir an önce okula dönmek isteyecektir.

Korkularıyla yüzleşmesine yardımcı olun

Çocukların birçoğu okul açıldıktan sonra sınavlarda başarısız olacağının kaygısını yaşar. Bu da onun okuldan soğutmasına yeter. Evladınızla konuşun ve herkesin eğitim hayatında muhteşem olmak zorunluluğunun olmadığını belirtin. Bırakın size içini döksün. Siz de ona başarı ve başarısızlık halinde sevginizden bir şey eksilmeyeceğini belirtin.

Uzmana danışın

Bazı çocuklar siz ne yaparsanız yapın; okul fikrine ısınamayabilir. Bu onun kusurlu ya da inatçı olduğunun bir göstergesi değildir. Sonuç olarak ebeveyn olarak her şeyi tek başınıza çözmeniz mümkün değil. Bu nedenle inadı konusunda endişe ettiğiniz evladınızı bir uzmanla görüştürmeniz herkes için daha faydalı olacaktır.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 16:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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