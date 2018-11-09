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Çocuklarınızı işkence merkezlerine götürmemelisiniz

9. yüzyılın ikinci yarısıyla 20. yüzyılın ilk yarısında Avrupa ve Amerika'da beyaz / batılı olmayan insanlar, hayvanat bahçelerinde adeta vahşi hayvan gibi sergileniyordu.

09 Kasım 2018 Cuma 13:50
Çocuklarınızı işkence merkezlerine götürmemelisiniz


"Human zoo" diyorlardı. "İnsan hayvanat bahçesi"!.. Batılı beyaz halkı eğlendirmeyi hedeflerken diğer taraftan da beyaz ırkın üstünlüğünü, diğer toplulukların ne kadar ilkel olduklarını ispatlamak gayesini güdüyordu.

Batı düşüncesiz ve gaddar olmamıza da sebep oldu. Gücümüzün yettiği her canlıya, gücümüzü hissettiriyoruz. Bunu en çok yaptığımız ve canlıların hayatta kalma savaşı verdikleri bir yer var: Hayvanat bahçeleri.

Demir parmaklıklar ardında, hayvanlar, insanların beğenisine sunulmuş durumdalar. İnsanların, kendilerini iyi hissetmesini sağlamak, merakını gidermek gibi görevler atfedilerek, tecrite zorlanmaktalar. Oralara götürdüğümüz çocuklarımızın dahi anladığı şey, kafesler ardında yaşamaya zorlanan hayvanların mutsuz, canından bezgin oldukları gerçeği...

Batı'nın vicdansızlığını bizler de körü körüne taklit ediyor, maalesef vebal altına giriyoruz.

Antalya’nın sıcağında penguen, Ankara’nın soğuğunda tropik kuşların varlığı ne kadar normal olabilir?

Yunus balıkları denizaltı hapisanelerinde, yazın gösteri yapsınlar diye işkenceyle eğitiliyorlar.

Vicdan kanatıcı

150 yıl önce köleliğin biteceğini savunsaydınız saçmaladığınızı söylerlerdi. 100 yıl önce kadınların oy verme hakkının olduğunu söylediğinizde size gülerlerdi. 50 yıl önce Afrika kökenli Amerikalıların kanunlar önünde eşit haklara sahip olması fikrine itiraz ederlerdi. Bugün hayvan köleliğini sona erdirmeliyiz. Bu hayvanat bahçeleri, bu sirkler yok olsun diye çaba göstermenin vicdani rahatlığını siz de duymaya çalışın. Ne oralara gidin, ne de çocuklarını götürün.

Esaret her "suçsuz" insan gibi her canlı için de vicdan kanatıcıdır.

Olması gereken bu!

Hayvanlar doğal ortamda serbest, çok meraklı insanlar kafeslerde geziyorlar. Eğer bunlara bir de kumanyaları verilse ve bu durumda birkaç gün geceli gündüzlü o kafeste kalsalar herhalde ülkelerine döndüklerinde hayvanat bahçelerinin baş düşmanı olurlar.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 13:50
  1. Antalya
  2. Ankara
  3. hayvanat bahçesi
  4. hayvanlara işkence

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