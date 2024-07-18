Çocuklarınızı bunların insafına bırakmayın

yeniakit.com.tr yazarı Muhammet Seyfullah Maden'in yazısı...

Allah’ın adıyla…

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“Siyasi olarak iktidar olmak başka bir şeydir. Sosyal ve kültürel iktidar ise başka bir şeydir. Biz 14 yıldır kesintisiz iktidarız. Ama hâlâ sosyal ve kültürel iktidarımız konusunda sıkıntılarımız var.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri 2017’de söyledi.

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7 sene önce…

AK Parti gerekli kültürel dönüşümü gerçekleştiremediği gibi…

Halen bu konuda bir sistem ve yol haritası belirleyebilmiş de değil.

Tüm görev iktidarda da değil tabi… Başta ailelerin çocuklarına sahip çıkması, kültürel bilinçle yetiştirmesi şart. Kültür bilinci ailede başlar.

Gençler dışarıdan etkilenmeye çok müsait. Özellikle ünlülerin “marjinal tarafları”ndan hoşlanıyorlar.

Onlara “marjinal” olmanın aslında “orijinal olmak” anlamına gelmediğini anlatamadığımız gibi…

“Farklı” olmanın ahlaksızlıkla eşit olduğu algısı oluşturan batı kuklalarına karşı da koruyamıyoruz…

Madonna geldi, affedin, sahnede göğsünü açtı…

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