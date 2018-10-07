Çocuklarınıza güzel isimler koymalısınız



İsimlerin, kişilik gelişimi ve kişilik yapısında etkisinin olduğunu, fakat bunu herkes için söylemenin doğru olmadığını ifade eden Tarhan, ismin kişide tanımlama yapmasına ve zihinsel kurgu oluşturmasına sebep olduğunu da vurguladı.

VURAL, SAVAŞ, VOLKAN

Kişinin zamanla, ismiyle özdeşleşir davranışlarda bulunabileceğine dikkati çeken Tarhan, kişilerin bu konuda kendisini şartlandırabileceğini, isminin ifade ettiği anlamı ya da kişiyi rol model olarak benimseyebileceğini söyledi. Tarhan, anne ve babaların çocuklarını severken güzel sözler kullanması gerektiğini de hatırlatarak, aksi halde zihinde yapılan kodlamalarla kişilerin o role büründüklerini belirtti.

İsmine paralelleşebilir

Vural, Savaş, Volkan, Alev gibi isimlerin kişilerde anlamlarına ilişkin etki yaptığının da altını çizen Tarhan, aile ve çevredekilerin kişilere isimlerinin anlamına paralel davranışlarda bulunması halinde o kişilerde saldırganlık, agresiflik, heyecanlılık gibi tepkiler gelişebileceğini ifade etti.

Güzel isimlerin kişilere güzel rolleri getireceğini belirten Tarhan, isim verilirken iyi düşünülmesi gerektiğini kaydederek, şunları kaydetti:

"Heyecan isimli bir hastamız vardı. Bayılma ve krizler görülüyordu kendisinde. Çünkü ismini duyunca kendisinde cinleri çağrıştırdığını söylüyordu. Bu çağrışımla korkuya kapılıyor, tedirgin oluyordu. Daha sonra ailesi, ismini değiştirdi.

Osmanlı ve “Mehmed”

Muhammed ismi Osmanlı zamanında, yakın dönemde çok kullanılmadı. Çünkü kişi, ismine yakışır şekilde davranamazsa saygısızlık etmiş olur düşüncesiyle Mehmed ismini kullanmışlar hep. Çünkü kişi taşıdığı isme uygun davranamazsa, o ismi karşı tepki de geliştirebiliyor.

Hitler ve cengiz

Almanya'da “Hitler” isminin artık çocuklara verilmediğinin de altını çizen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bulundukları zamanın kahramanı olarak görülen, ancak bugün kuru bir kahramanlıktan öte gidemeyen, zulüm ve gözyaşına sebep olmuş "Cengiz" gibi isimlerin de çocuklara verilmemesi gerektiğini belirtti.



Tarhan ailelerin, çocuklarının acımasız, merhametsiz, zulüm sever olmasını istemiyorlarsa, bu gibi isimlerden uzak durmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Güzel ismi ezan okuyarak seslenin

Yeni doğana güzel bir isim vermek; bunu çocuğun kulağına ezan okumak suretiyle vermek Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem)’in bize öğrettiği önemli hususlardan biridir.



“Ebu Rafii (r.a) “Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem)’in torunu Hasan (r.a) doğduğu zaman, onun kulağına ezan okuduğunu gördüm” diyor.

Çocuğun doğumundan hemen sonra kulağına ezan okunması şer’an sünnettir. Çocuğun babası dedesi veya bunlardan başka bir kimse; salih veya saliha birisi, sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okur ve çocuğun ismini sağ ve sol kulağına üçer kere tekrar eder..