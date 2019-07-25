Çocuklarınıza brokoli çorbasını sevdirecek şahane bir tarif

Yeşil rengiyle dikkat çeken brokoli, lezzetiyle de dillere destandır. Elbette, bu durum sebze severler için geçerli. Çocuklar kadar bazı yetişkinler de brokoliden hoşlanmaz. Bu algıyı yıkmak ise annelere düşüyor. Çünkü brokoli hem çocukların gelişimi için hem de yetişkinlerin sağlıkları için son derece yararlı bir sebzedir. Bu nedenle doğru tarifleri hazırlayarak evinizdeki herkesin birer brokoli canavarına dönüşmesine yardımcı olabilirsiniz.

Brokolinin faydaları nelerdir?

Brokoli tam bir vitamin deposudur. Bu lezzetli sebze C vitamini, K vitamini, potasyum, magnezyum, demir ve fosfor yönünden son derece zengindir.

Yapılan bilimsel çalışmalar brokolinin anti-kanser ürünü olduğunu ortaya koymuştur.

İçerdiği K vitamini nedeniyle brokoli kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Bu nedenle çocukluk çağında ve menopoz döneminde brokolinin fazlaca tüketilmesi kemik sağlığı adına son derece kıymetlidir.

Yüksek kolesterolü düşüren brokoli kalp ve damar sağlığı için son derece kıymetlidir.

İçerdiği lif nedeniyle brokoli sindirim sistemini düzene sokuyor.

Brokoli demir yönünden zengin bir sebze olduğu için anemiyi önlemeye yardım eder.

A vitamini göz sağlığı için son derece kıymetlidir. Bu nedenle sağlıklı gözler için mutlaka brokoli tüketilmeli.

İçerdiği C vitamini nedeniyle brokoli sağlıklı cildin de anahtarıdır.

Anne usulü brokoli çorbası tarifi

Malzemeler:

Orta boy brokoli

1 adet soğan

1 adet havuç

4 su bardağı tavuk suyu

1 kutu krema

3 yemek kaşığı un

4 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

Öncelikle evinizde tavuk suyu hazırlayarak işe başlayın.

Tavuk suyunuz hazır ise doğruca brokoli çorbasını hazırlamaya başlayabilirsiniz.

Tereyağını tencereye alıp eritin.

Tereyağının ardından tencereye unu ilave edip güzelce kavurun.

Unun rengi dönünce tencereye soğanı, havucu, brokoliyi, tuzu ve karabiberi ilave edin.

Sebzeleri güzelce soteleyin.

Birkaç dakikalık soteleme işleminin ardından tavuk suyunu tencereye ekleyin.

Brokoliler iyice yumuşayınca bir kaseye kremaya alın. Kremanın içerisine tencereden aldığınız sudan bir kepe ekleyip karıştırın. Ardından kremayı tencereye ekleyin.

Krema da bir taşım kaynadıktan sonra blendar yardımıyla çorbayı pürüzsüz hale getirin.

Çorbanızı kıtır ekmeklerle servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.