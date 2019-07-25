0553 313 94 23

Çocuklarınıza brokoli çorbasını sevdirecek şahane bir tarif

Brokoli kemik sağlığı, sindirimi sistemi ve bağışıklık sisteminin güçlenmesi için son derece faydalıdır. Bu nedenle anneler çocuklarının iştahla brokoli yemesini arzu eder. Sizin çocuğunuz da brokoliye burun kıvırıyorsa; bir de bu tarifi denemenizi öneririz.

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:02
Çocuklarınıza brokoli çorbasını sevdirecek şahane bir tarif

Yeşil rengiyle dikkat çeken brokoli, lezzetiyle de dillere destandır. Elbette, bu durum sebze severler için geçerli. Çocuklar kadar bazı yetişkinler de brokoliden hoşlanmaz. Bu algıyı yıkmak ise annelere düşüyor. Çünkü brokoli hem çocukların gelişimi için hem de yetişkinlerin sağlıkları için son derece yararlı bir sebzedir. Bu nedenle doğru tarifleri hazırlayarak evinizdeki herkesin birer brokoli canavarına dönüşmesine yardımcı olabilirsiniz.

Brokolinin faydaları nelerdir?

Brokoli tam bir vitamin deposudur. Bu lezzetli sebze C vitamini, K vitamini, potasyum, magnezyum, demir ve fosfor yönünden son derece zengindir.

Yapılan bilimsel çalışmalar brokolinin anti-kanser ürünü olduğunu ortaya koymuştur.

İçerdiği K vitamini nedeniyle brokoli kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Bu nedenle çocukluk çağında ve menopoz döneminde brokolinin fazlaca tüketilmesi kemik sağlığı adına son derece kıymetlidir.

Yüksek kolesterolü düşüren brokoli kalp ve damar sağlığı için son derece kıymetlidir.

İçerdiği lif nedeniyle brokoli sindirim sistemini düzene sokuyor.

Brokoli demir yönünden zengin bir sebze olduğu için anemiyi önlemeye yardım eder.

A vitamini göz sağlığı için son derece kıymetlidir. Bu nedenle sağlıklı gözler için mutlaka brokoli tüketilmeli.

İçerdiği C vitamini nedeniyle brokoli sağlıklı cildin de anahtarıdır.

Anne usulü brokoli çorbası tarifi

Malzemeler:

  • Orta boy brokoli
  • 1 adet soğan
  • 1 adet havuç
  • 4 su bardağı tavuk suyu
  • 1 kutu krema
  • 3 yemek kaşığı un
  • 4 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz
  • Karabiber 

Öncelikle evinizde tavuk suyu hazırlayarak işe başlayın.

Tavuk suyunuz hazır ise doğruca brokoli çorbasını hazırlamaya başlayabilirsiniz.

Tereyağını tencereye alıp eritin.

Tereyağının ardından tencereye unu ilave edip güzelce kavurun.

Unun rengi dönünce tencereye soğanı, havucu, brokoliyi, tuzu ve karabiberi ilave edin.

Sebzeleri güzelce soteleyin.

Birkaç dakikalık soteleme işleminin ardından tavuk suyunu tencereye ekleyin.

Brokoliler iyice yumuşayınca bir kaseye kremaya alın. Kremanın içerisine tencereden aldığınız sudan bir kepe ekleyip karıştırın. Ardından kremayı tencereye ekleyin.

Krema da bir taşım kaynadıktan sonra blendar yardımıyla çorbayı pürüzsüz hale getirin.

Çorbanızı kıtır ekmeklerle servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kocaeli’de otobüs şoförü, Türk bayrağını yerde bırakmadı
    1. Kocaeli’de otobüs şoförü, Türk..
    2. Bağlarlı kursiyer kadınlar Karadeniz..
    3. Ali Rıza Büyükuslu: Fenerbahçe..
    4. Rus helikopter sektöründe Türkiye ilgisi
    5. Yılın ilk 6 ayında yaklaşık 1 milyon..
    6. Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7..
    7. 2 ay sonra ilk kez yemek yedi
    8. Başkan İnal muhtarlarla yemekte buluştu
    9. Bilal Başaçıkoğlu özel çalışıyor
    10. Bahçelievler'de yol çöktü !
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan AYM’de yemin..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sporculara..
    13. Tırnak yeme problemi ve çözümü
    14. 'Görünmeyen radar'ın yazdığı cezaya..
    15. Limak Enerji, müşteri işlem..
    16. Mesleki eğitim alacak binlerce..
    17. Watergarden İstanbul çocuklara eğlence..
    18. Uluslararası olan yarışta önde
    19. İsrail'de sol partiler seçime ortak..
    20. STK’lardan Başhekim Özatik’e tebrik ve..
    21. Harbiye Açık Hava Konserleri'nde..
    22. Kerkük’te DEAŞ saldırısı: 6 ölü
    23. Kepez Belediyesinden yeşillendirme..
    24. Soda yüklü tır kontrolden çıkarak yola..
    25. Zühtü Arslan: 190 bin bireysel..
    26. Türkiye'deki yabancı öğrenci ağı..
    27. Tarihin en büyük sahte dolar..
    28. Elazığ’da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
    29. Mahkeme Şavşat’taki taş ocağına "Dur"..
    30. Elektronik haberleşmede tüketici en..
    İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın ekibine katıldı
    İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın ekibine katıldı
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı