Çocuklarını bırakıp savaş bölgesine gitmişti! Doğuş'un eşinden zafer sevinci
Çocuklarını eşine bırakıp savaş bölgesi olan Karabağ'a giden Şarkıcı Doğuş'un Azerbaycanlı eşi gazeteci Xosqedem Hidayetgizi, savaşın sona ermesi sonrası büyük bir sevinç yaşayarak "Yıllardır görmediğim köyüme gideceğim" dedi.
Bakü sokaklarına dökülen vatandaşların sokağa çıktığı anlarda cep telefonu kamerasıyla görüntü çektirip konuşan Xosqedem Hidayetgizi, "Zafer günümüzü kutluyoruz. Yıllardır düşman topraklarımızı işgal etti. Bu uğurda çok şehit verdik. Bu topraklar uğrunda nelerimizi yitirdik. Kötü günler artık arkada kaldı. Azerbaycan'ın zaferini kutluyoruz. Ben artık şehrime, köyüme gideceğim. Yıllardır görmediğim köyüme gideceğim" ifadelerini kullandı.
Savaş bölgesine gitmişti
Şarkıcı Doğuş'un eşi 3 hafta önce de çocuklarını babaları Doğuş'un yanına gönderip gazeteci olarak savaşın yaşandığı bölgeye gitmişti. Ülkesinin içinde bulunduğu zor günleri yakından takip eden Hidayetgizi, halkla röportaj yapmıştı.