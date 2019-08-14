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Çocukların uyku öncesi yaşadığı korkularla baş etmek mümkün mü?

Çocuğunuz kendi odasında uyumak istemiyor mu? Evladınız sürekli olarak uyuduğunda canavarların geleceğinden mi söz ediyor? İşte, çocuklarınızın uyku öncesi korkularından arındırmak için işinize yarayacak olan stratejiler...

14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:10
Çocukların uyku öncesi yaşadığı korkularla baş etmek mümkün mü?

Çocuklar dünyayı deneye, yanıla keşfeder. Onların dünyaları yetişkinlerden çok daha farklıdır. Çocuklar hayal dünyalarında çeşitli senaryolar üretebilirler. Bunlar onların gerçek dünyayı yeteri kadar tanımamasından kaynaklanır. Örneğin küçük çocuklar banyo yaparken çok korkar. Çünkü su gibi kendilerinin de banyo giderinden kayıp gideceklerini düşünürler. Bu nedenle çocuklarınızın korkularını ciddiye almalı ve çözümler üretmelisiniz.

Canavar korkusu

Çocukların en büyük korkusu karanlıkta yalnız başlarına kalmalarıdır. Bu korkuya ise 'canavar' kaygısı eklenir. Elbette 'canavar, hayalet' korkuları izledikleri filmlerle de bağlantılıdır.

Anlayış gösterin

Çocuğunuzun bir şeylerden korktuğunu sezdiyseniz onunla konuşmayı deneyin. Ona 'korkma' demeyin. Onu anladığınızı ama korktuğu şeylerin kesinlikle onu rahatsız etmeyeceğini belirtin. Hatta evinizin en güvenli yer olduğunu evladınıza anlatın.

Odayı inceleyin

Evladınız, ışıklar söndüğünde korktuğunu size ifade ediyorsanız. Ona gerçekleri gösterin. Çocuğunuzla birlikte odasındaki tüm dolapları kontrol edin. Böylelikle ona kimsenin zarar veremeyeceğini kanıtlamış olursunuz.

Yatak altını doldurun

Yapılan bilimsel çalışmalar çocukların en çok yataklarının altında bir canavar inandıklarını ortaya koymuştur. Çocuğunuzun yatağının altından ona bir zarar geleceğini düşünüyorsa; yatağın altını kapatabilirsiniz. Arzu ederseniz yatağın altını oyuncaklarla doldurabilirsiniz.

Odasını aydınlatın

Çocuğunuz karanlıktan çok fazla korkuyorsa; odasına hafif bir aydınlatma yerleştirebilirsiniz.

İyi gözlemleyin

Çocuklar bu tip korkuları ya okudukları kitaplardan ya da izledikleri videolardan edinebilir. Bu nedenle çocuğunuzun okuduğu kitaplarla izlediği tüm videoları inceleyin. Hatta çocuğunuzun güvenliği için tabletlere, bilgisayarları çocuk kilitleriyle güven altına alabilirsiniz.

Sakin olun

Öncelikle geçmişe doğru bir yolculuğa çıkın. Şimdinin ebeveyni siz de bir zamanlar çocuktu. Ve sizin de o yaşlarda mutlaka birtakım korkularınız vardı. Durumun normal olduğunu aklınıza not edin ve evladınızın iyiliği için birlikte çözümler üretin.

Uzman desteği

Çocuğunuzun korkuları yaşam kalitesini bir hayli etkileye başladıysa onu mutlaka bir uzmanla görüştürmelisiniz.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:10
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