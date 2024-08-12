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Yaşam Çocukların tehlikeli oyunu kamerada
Yaşam

Çocukların tehlikeli oyunu kamerada

Yeniakit Publisher
2024-08-12 20:17:00 - 2024-08-12 20:25:42

İstanbul Başakşehir'de çocukların viyadükteki tehlikeli oyunu kameralara yansıdı.

İstanbul Başakşehir’de metrelerce yükseklikteki viyadükteki korkulukları aşarak tehlikeli şekilde oyun oynayan çocukların o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Başakşehir’de bulunan Altınşehir Millet Bahçesi’nin üzerinden geçen viyadüğün korkuluklarını aşarak köprü üzerindeki dar alandan yürüyen çocukların tehlikeli oyunu o anları fark eden bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde çocukların metrelerce yükseklikteki viyadükte demirlerin ardına geçerek tehlikeli şekilde ilerlediği görüldü.

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