Çocukların sevinci görülmeye değerdi! Eksi 10 derece onları durduramadı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, çocuklar için eğlenceye dönüştü. Soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar, saatlerce süren kızak keyfiyle kışın tadını çıkardı. Kimi çocuklar kızak kullanırken, bazıları ise naylon, tepsi ve evde buldukları farklı malzemelerle kaymayı tercih etti. Zaman zaman düşen, yeniden ayağa kalkarak tekrar kayan çocukların neşesi yüzlerinden okundu.

Herkesin dikkatini çekti

Ortaya çıkan renkli görüntüler çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti. Çocukların eğlencesini izleyen aileler, hem karın keyfini çıkardı hem de çocuklarını yalnız bırakmadı. Aileler, kış aylarının çocuklar için önemli bir eğlence fırsatı sunduğunu belirterek, güvenli alanlarda oynanmasının önemine dikkat çekti.

Buzlanmaya karşı dikkat!

Bölgede etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle yetkililer, özellikle buzlanmaya karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Buna rağmen Tercanlı çocuklar, karın ve kışın sunduğu güzellikleri fırsata çevirerek unutulmaz anlar yaşadı. Kış manzarası eşliğinde yaşanan kızak keyfi, ilçede günün en renkli görüntülerinden biri oldu.