Son Haberler

Muğla’da zehir tacirlerine darbe: 2025 yılı uyuşturucu bilançosu nefes kesti

Bakırhan, HADEP’in kurucusu Bozlak’ın kabrini ziyaret etti! 21’inci yüzyıl Kürt yüzyılı olacak

CHP’liler sunucunun üzerine yürüdü: En başta neden anmadın! Sarıkamış anmasında Mustafa Kemal kavgası

CHP’den Avcılar’daki alkol skandalını aklama çabası: “MSB de bu yanlıştan dönmelidir!”

Maduro’yu kaçıran Trump’tan tarihe geçecek itiraf: Müslümanlar karşısında alay konusu olduk!

Dünya’dan Trump’a Maduro öfkesi! Arjantin, İngiltere ve Yunanistan’da sokaklara döküldü

Tahran’ın söylediğinden kat kat fazla… Suriye İran’dan tazminat isteyecek

Şu anda Mansur Yavaş yönetiminin o kadar büyük vurgunları var ki, ciddi şekilde üzerine gidilse İstanbul bunun yanında hikâye kalır!

Pişmiş tavuk dolapta kaç gün durur? Zehirlenme riski var mı?

SDG ile Şam anlaştı! Bugün imzalanacak anlaşmanın detayları da belli oldu!
Yaşam Çocukların sevinci görülmeye değerdi! Eksi 10 derece onları durduramadı
Yaşam

Çocukların sevinci görülmeye değerdi! Eksi 10 derece onları durduramadı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Erzincan’ın Tercan ilçesinde etkili olan dondurucu soğuğa rağmen çocuklar karın keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının -10 dereceye düştüğü ilçede, kızakla kayan çocukların neşesi soğuğu unutturdu.

Erzincan’ın Tercan ilçesinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, çocuklar için eğlenceye dönüştü. Soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar, saatlerce süren kızak keyfiyle kışın tadını çıkardı. Kimi çocuklar kızak kullanırken, bazıları ise naylon, tepsi ve evde buldukları farklı malzemelerle kaymayı tercih etti. Zaman zaman düşen, yeniden ayağa kalkarak tekrar kayan çocukların neşesi yüzlerinden okundu.

 

Herkesin dikkatini çekti

Ortaya çıkan renkli görüntüler çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti. Çocukların eğlencesini izleyen aileler, hem karın keyfini çıkardı hem de çocuklarını yalnız bırakmadı. Aileler, kış aylarının çocuklar için önemli bir eğlence fırsatı sunduğunu belirterek, güvenli alanlarda oynanmasının önemine dikkat çekti.

 

Buzlanmaya karşı dikkat!

Bölgede etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle yetkililer, özellikle buzlanmaya karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Buna rağmen Tercanlı çocuklar, karın ve kışın sunduğu güzellikleri fırsata çevirerek unutulmaz anlar yaşadı. Kış manzarası eşliğinde yaşanan kızak keyfi, ilçede günün en renkli görüntülerinden biri oldu.

1
