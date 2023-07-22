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Gündem Çocukların korkunç oyunu çok kötü bitti
Gündem

Çocukların korkunç oyunu çok kötü bitti

Yeniakit Publisher
2023-07-22 14:02:00 -

Nevşehir'de oturdukları dairenin penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı. 5 yaşındaki çocuğun pencerede sallandığı anlar cep telefonu ile görüntülenirken yürekleri de ağza getirdi.

Olay dün akşam saatlerinde, Emek Mahallesi Eski Üzüm Pazarında meydana geldi.

Apartmanın 2. katında ikamet eden yabancı uyruklu bir ailenin 5 yaşındaki çocuğu pencereden sarktığı esnada yere düştü.

Pencereden sarkan çocuk ilk denemesinde tekrar pencereden eve girdi.

 

Tehlikeli oyununa devam eden çocuk; ikinci defa pencereden sarktığı sırada ablasının gözü önünde yere düştü. Düşmenin etkisiyle başını kaldırıma çarpan çocuk ağır yaralandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralı çocuk Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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